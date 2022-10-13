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「中銀Chill Card」支持綠色消費 指定星期六16%回贈

精明消費 12:38 2022/10/13

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中銀香港推出首張以環保材料而製成的「中銀Chill Card」。香港人愈來愈注重綠色生活，中銀信用卡（國際）副總經理林敏儀表示，截至今年9月，綠色消費簽賬筆數按月上升逾四成。為迎合新興的綠色消費模式，中銀信用卡推出「綠綠星期六」消費優惠。

憑「中銀Chill Card」在10月至12月期間，每月第三個星期六（即10月15日、11月19日及12月17日）於指定「綠綠星期六」商戶消費，即可享無上限6%現金回贈。使用「中銀Chill Card」在綠色商戶消費更可合併「綠色商戶」類別專享高達10%現金回贈和「綠綠星期六」的無上限6%現金回贈，即總共可享現金回贈高達16%。全新客戶更可享高達600元現金回贈。

其中「綠綠星期六」商戶包括：Green Common、Green dot dot點點綠、iHerb、Live Zero、Loop Store、OFarm 綠盈坊及Slowood 。

「綠色商戶」名單及詳情可參閲：按此

    點擊圖片放大

 

 

 

責任編輯：梁政琪

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