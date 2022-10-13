【品味投資】近50次出價 11.15卡粉紅鑽石 爭奪20分鐘 以4.53億元成交

蘇富比於上周三（10月5日）秋季拍賣系列中以單一拍品的專場形式拍賣了一顆重量達10克拉以上的粉紅鑽石。 蘇富比指，經過當日激烈的競投後，最終的成交價為4.53億港元，比預料成交價的1.7億港元，高出2.66倍。

【重達11.15卡粉紅鑽石10月5日香港展出及拍賣 料成交價逾1.7億港元：按此】

成拍賣史上第二高價珠寶 僅次「周大福粉紅之星」

蘇富比指，這枚重達11.15克拉的極品艷彩粉紅鑽為枕形明亮式切割，內部無瑕的Type IIa型鑽石，吸引了收藏家激烈競投，承價之聲此起彼落，由1.4億港元飆升至3.92億港元，經多個意向買家近50次輪番出價，爭奪長達20分鐘之久，最後由海外私人藏家授權的競拍代表在現場投得。

成交價高達4.53億港元的「威廉姆森粉紅之星」，以每克拉成交價5,178,124美元（約4,064萬港元），刷新任何寶石每克拉成交價之世界拍賣紀錄，超越於2015年11月於日内瓦蘇富比由12.03克拉艷彩藍鑽「約瑟芬的藍月」（The Blue Moon of Josephine）創下的原有紀錄。「威廉姆森粉紅之星」一舉榮登為拍賣史上第二高價之珠寶，僅次於2017年4月於香港蘇富比，以5.53億港元破紀錄成交的59.60克拉橢圓形粉紅鑽石「周大福粉紅之星」（CTF Pink Star）。

蘇富比國際主席黃林詩韻表示，「威廉姆森粉紅之星」令人震撼的拍賣佳績不僅再次將世界目光聚焦香港作為國際珠寶貿易中心的地位，更反映出蘇富比強大的國際網絡及專業知識，近三十年來在亞洲持續引領頂級珠寶收藏市場的非凡成就。

■「威廉姆森粉紅之星」粉紅鑽石圖片■

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責任編輯：區祖飛

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