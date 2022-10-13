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【好去處】樂富廣場秋日「樂動．農莊」　體驗全新「5D Fruit Hunter」VR鞦韆

個人增值 18:08 2022/10/13

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踏入10月秋天漸濃，特別適合戶外活動。樂富廣場結合新興運動及綠色生活兩大元素，呈獻「樂動．農莊」主題活動，引入不同的新興運動讓市民免費挑戰，更破天荒打造「5D Fruit Hunter」VR鞦韆，讓市民感受全方位感官刺激。

免費體驗刺激新興運動

樂富廣場A區及B區以「社區營造」（Placemaking）概念，打造過萬呎躍動休憩空間。在10月份周末，各位好動人士可以組隊大玩「閃避球大對決」，進行刺激對壘，以戰術及團隊合作性一決高下。樂富廣場亦與香港體魄合作，引入德國的「走繩運動」予喜愛向難度挑戰的大人和小朋友前來體驗。

市民可以在樂富廣場B區免費借用場地及運動用品。同時，可以走進全新蔬果世界，以超巨型牛油果造型登場的「5D Fruit Hunter」VR鞦韆，展開動感、體感、視覺、聽覺及嗅覺五種感官刺激齊備的精彩遊戲。於虛擬農莊世界內，以體感操作方式捕捉不同的新鮮水果，獲取分數由小農夫變成終極水果達人。

邀請多位本地藝術家與市民為慈善出力

另外，樂富廣場與慈善團體智樂兒童遊樂協會合作，以「到處走、到處遊」為主題的「智樂遊樂車3系」將於特定日子駛進樂富廣場躍動休憩空間，以流動形式打造獨一無二的遊樂場，為兒童提供能夠盡情發揮創意的益智有趣遊戲。於11月份，樂富廣場將會聯乘10位本地藝術家，帶領100位市民一同進行大型Switch-Up Art Jamming活動，以即興藝術分享藝術創作的樂趣，聯乘畫作更會印製成帆布袋用作慈善拍賣用途，資助兒童全面發展。

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活動詳情：
日期：由即日起至2023年1月2日
時間：中午12時至晚上6時
地點：樂富廣場A區及B區
網址：按此

責任編輯：區祖飛

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