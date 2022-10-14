  • 25°C
香港時間 : 20221014日 (週五) 08:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MOS Burger 16周年 半價優惠 美國運通卡 Fresh滿$600贈$100

精明消費 07:30 2022/10/14

分享：

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.MOS Burger：16周年 半價優惠

MOS Burger香港為慶祝16周年，推出半價優惠二重奏。

第一彈（2022年10月14日）

「吉列蝦漢堡（他他醬）」優惠價14元（原價28元起）

第二彈（2022年10月15日至16日）

「吉列魷魚漢堡」優惠價14元 （原價27元起）

    點擊圖片放大

2. 美國運通卡：Fresh門店/官網 簽賬滿600元回贈100元

即日起至11月30日，憑已登記之合資格美國運通卡於Fresh參與專門店及官方網上商店累積簽賬淨額每滿600元，即可享100元簽賬回贈，最多可享2次。

登入網上賬戶：按此

    點擊圖片放大

3.Sidefame ：時代廣場開倉 低至1折

由Sidefame 舉行的開倉大減價，包括多個服飾品牌，有45R、ANTEPRIMA、ATSURO TAYAMA、COCKTAIL 和Marimekko開倉勁減，低至1折出售。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 崇光百貨 BALLY Sale 低至1折 華御結買2件甜品減$3
2022/10/13
崇光百貨 BALLY Sale 低至1折 華御結買2件甜品減$3
今日優惠精選 - yuu萬聖節派對「瓜分」6,000,000分 鮮芋仙豆漿飲料系列買一送一
2022/10/12
yuu萬聖節派對「瓜分」6,000,000分 鮮芋仙豆漿飲料系列買一送一
今日優惠精選 - J.CO $70享秋日冬甩三件及飲品一杯 百老匯院線會員限定 戲票買1送1
2022/10/11
J.CO $70享秋日冬甩三件及飲品一杯 百老匯院線會員限定 戲票買1送1
今日優惠精選 - Mon cher 銅鑼灣sogo大阪堂島卷5折 Shoe Box九龍灣店租滿低至$99
2022/10/07
Mon cher 銅鑼灣sogo大阪堂島卷5折 Shoe Box九龍灣店租滿低至$99
今日優惠精選 - 百佳網店 感謝祭 買一送一 馬拉松 adidas/NIKE 低至8折
2022/10/06
百佳網店 感謝祭 買一送一 馬拉松 adidas/NIKE 低至8折
香港經濟日報 著數優惠 MOS Burger 新冠肺炎 疫情 經濟 時裝服飾

下一篇文章

花旗銀行 Citi Plus 推理財消費優惠 八大攻略享超過$10000獎賞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

百佳$100任意搭配5件貨品 YOHO全港最大旗艦店 4大開幕優惠
百佳$100任意搭配5件貨品 YOHO全港最大旗艦店 4大開幕優惠
【更換八達通】八達通舊卡將每年收$20行政費 「逾期更換行政費」額外措施11月15日生效
【更換八達通】八達通舊卡將每年收$20行政費 「逾期更換行政費」額外措施11月15日生效
今日優惠精選 - 崇光百貨 BALLY Sale 低至1折 華御結買2件甜品減$3
崇光百貨 BALLY Sale 低至1折 華御結買2件甜品減$3
「中銀Chill Card」支持綠色消費 指定星期六16%回贈
「中銀Chill Card」支持綠色消費 指定星期六16%回贈
花旗銀行 Citi Plus 推理財消費優惠 八大攻略享超過$10000獎賞
花旗銀行 Citi Plus 推理財消費優惠 八大攻略享超過$10000獎賞
【0+3遊日】日本開放自由行　血拼想用信用卡兼賺里數　魔鬼細節你要知
【0+3遊日】日本開放自由行　血拼想用信用卡兼賺里數　魔鬼細節你要知
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款