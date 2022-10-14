MOS Burger 16周年 半價優惠 美國運通卡 Fresh滿$600贈$100

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.MOS Burger：16周年 半價優惠

MOS Burger香港為慶祝16周年，推出半價優惠二重奏。

第一彈（2022年10月14日）

「吉列蝦漢堡（他他醬）」優惠價14元（原價28元起）

第二彈（2022年10月15日至16日）

「吉列魷魚漢堡」優惠價14元 （原價27元起）

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2. 美國運通卡：Fresh門店/官網 簽賬滿600元回贈100元

即日起至11月30日，憑已登記之合資格美國運通卡於Fresh參與專門店及官方網上商店累積簽賬淨額每滿600元，即可享100元簽賬回贈，最多可享2次。

登入網上賬戶：按此

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3.Sidefame ：時代廣場開倉 低至1折

由Sidefame 舉行的開倉大減價，包括多個服飾品牌，有45R、ANTEPRIMA、ATSURO TAYAMA、COCKTAIL 和Marimekko開倉勁減，低至1折出售。

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撰文：hket小編

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