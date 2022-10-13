過去30年標指僅1年連跌四季 「季節性優勢」今季會否出現？

中銀香港的報告指出，第四季投資市場存在季節性優勢，因為參考過去30年的歷史表現，第四季是平均表現最好的季度。然而，目前市場隱含波幅不可忽視，要視乎就業與通脹數據的走勢。

中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪在報告中指出，標普500指數於9月份下跌超過9%，參考該指數過去30年的歷史表現，第四季是平均表現最好的季度，而其中亦只有6年的第四季錄得負回報；雖然今年首三季標普500指數均錄得跌幅，但過去30年中只有一年錄得連續四季負回報的情況（編按︰標普500指數在2007年第四季至2009年第一季，連續6季下跌，是近30年最長跌浪），所以第四季投資市場存在季節性優勢。

各地寧要衰退、不要通脹

然而他又指出，在各地「寧要衰退，莫要通脹」的加息步伐下，市場隱含波幅仍然不可忽視，重點是投資者需持續控制投資組合波幅。

高耀豪認為，目前要瞭解四個市場情境對資產類別的影響，分別是：一，通脹繼續升溫，央行加快加息；二，經濟淺層衰退，央行開始減息；三，通脹回軟但維持高位；四，嚴重經濟衰退出現。相信目前市場正處於情境一之內，當利率預期見頂之後，就較大機會再次面對第二或第三個情境。於第二及第三個情境下，在欠缺深層的衰退調節供求，對股票市場的影響或會小於歷史表現。不過，在這種情況下，債券對沖及收息功能應回復到一定程度，使資產配置效果得到一些修復。

外匯方面，他預期美元於本季會維持偏強。歐洲及英國經濟衰退的憂慮，以及日央行貨幣政策與美聯儲背馳，均使資金持續流入美元而對美元帶來支持，延續今年美元微笑式走勢。惟需注意，季內美國通脹仍有回軟可能，當美國通脹回軟將使市場對美國加息預期退減，於季內對美元帶來影響。

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