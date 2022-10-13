【有正戲】《信用欺詐師JP：英雄篇》由日本呃到去地中海　長澤正美3人組互鬥局中局

▲ 《信用欺詐師JP：英雄篇》把欺詐舞台搬到地中海的馬爾他島上，3人組在異國一決高下。

2019年《信用欺詐師JP》第一部電影《浪漫篇》發生在香港，2020年的《公主篇》則去到馬來西亞的浮羅交怡島。今年的《英雄篇》把欺詐舞台搬到地中海的馬爾他島上。異國風情下，欺詐3人組再一次將對方以及觀眾騙得團團轉。是繼早前的《神探伽俐略》後，另一齣集輕鬆、詼諧和懸疑的日本系列電影。在「回鄉」之旅啟程前，先看齣集眾多日本紅星的電影也不錯。

電影講述被稱作「英雄」的欺詐師「第三代槌之子」去世，作為徒弟的欺詐3人組達子（長澤正美飾）、少爺仔（東出昌大飾）和理查德（小日向文世飾）為了爭奪「英雄」之稱號，在地中海設下史上最大騙局，為將價值20億日圓的夢幻秘寶-古希臘雕塑「舞動維納斯」騙到手，甚至令原本合作無間的同門3巨頭反目。而正當大魚看似準備上釣時，一直監視他們的國際刑警竟在背後布下天羅地網。

▲ 這次詐騙對象為西班牙裔的年輕毒販，目標是他手上價值 20 億日圓的雕像「起舞的維納斯」。（電影劇照）

這一集《信用欺詐師JP：英雄篇》的拍攝地是在被稱為「地中海迷你荷里活」的馬爾他共和國的一個小島。電影將馬爾他最迷人的景色帶給觀眾，從擁有眾多歷史建築的首都瓦萊塔、保護城市的堡壘聖天使堡、馬爾他最大的漁港馬爾薩什洛克，到現代市區斯利馬都有拍到，對於很久沒有去旅行的香港觀眾來說，《信用欺詐師JP：英雄篇》無疑可以一止旅行癮。

達子提議3人競賽

由長澤正美主演的日劇《信用欺詐師JP》自2018年開播以來，便以生動有趣的劫盜喜劇題材，以及星光熠熠的豪華卡士獲得觀眾的絕佳好評。電影篇貫徹劇集的優點，大獲成功，吸引了更多影迷的關注和喜愛。因此繼《浪漫篇》、《公主篇》兩部電影之後，這次《信用欺詐師JP：英雄篇》依然有齊過去的成功元素。

▲ 電影講述被稱作「英雄」的欺詐師「第三代槌之子」去世，作為徒弟的欺詐3人組爭奪「槌之子」的稱號。（電影劇照）

比起之前專注在騙取「目標」，這次長澤正美等人更要進行對戰。因3人都曾是第三代「槌之子」的徒弟，在《公主篇》的兩年後，雖然達子仍對自己充滿信心，但其他兩個人卻不是如此。不單是理查德因為師父過世而意志消沉，連少爺仔也因為警察近年來的嚴格執法感到退縮，所以達子便提出一個幫大家找回熱情的競賽提議。就這樣她們來到位於地中海中央的海島國家馬爾他，這裏是世界名流聚集地避稅天堂，在達子的策劃與安排下，她們準備在這裏進行一場為期7天，看誰最後能騙到最多錢的欺詐比賽。

▲ 意興闌珊的少爺仔和理查德這次被迫與達子對決。（電影劇照）

三浦竹內角色保留

忙於詐騙之餘還要進行彼此間的競爭，好幾次幾乎讓她們的欺詐師身份曝光，不單被由瀨戶康史飾演的國際刑警介入，更遇見誓言要逮到她們的警視廳刑警（松重豐飾），甚至和她們有私人恩怨的黑幫老大「赤星」也出現了，緊湊而峰迴路轉的劇情，令人看得暢快又過癮。

▲ 以長壽日劇《孤獨的美食家》為代表作的資深演員松重豐驚喜登場。（電影劇照）

《信用欺詐師JP》一向的優點就在於整部電影的節奏，一波未平一波又起，時而搞笑輕鬆、時而突如其來的意外又讓人感到緊張。電影中眾多群星聚首一堂也是承襲自電視劇的特色，這次《英雄篇》亦有新加入的「孤獨的美食家」松重豐、混血男星城田優、廣末涼子、江口洋介等紅星。創作團隊更將三浦春馬和竹內結子的角色傑西和星保留，令兩人繼續活在電影的世界中，低調卻暖心。（上映日期：10月13日）

記者：王嵐