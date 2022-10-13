  • 26°C
香港時間 : 20221013日 (週四) 10:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

什麽是「崩盤信心指數」？低迷市場情緒反而是入手時機

個人增值 10:26 2022/10/13

分享：

分享：

「商品大王」羅傑斯曾說，「危機」是漢語中最精妙的詞語，「危機」是由「危」和「機」兩個部分組成，意味著危險和機會永遠是在一起的，如影隨形、相輔相成。由美國經濟學家Robert Shiller發明的「崩盤信心指數」也是如此，其主要是用來體現當投資者對市場的信心很低時，其實也是投資的好時機，也可以理解為平時所說的「抄底」。

什麽是「崩盤信心指數」？
這是一個衡量股市是否崩盤與投資者對市場擔憂情緒的反向指標。即當投資者認為未來市場不會發生崩盤的話，這將是一個不好的信號。相反，如果相當多的投資者擔心股市面臨崩盤，這將是一個看漲的信號。

當投資者對股市越擔憂，市場實際回報越高；相反，投資者對市場越看好，市場實際回報越低。不過隨著時間的推移，這種強度會逐漸減弱。如下圖表所示，在受訪者認為未來市場崩盤機會大的情況下，在對受訪者調查完後的12個月，標普500指數的平均實際回報率是25.6%，而標普500指數未來 2 年的平均總實際回報率是19.5%，未來5年的實際回報率降至15.3%。

    點擊圖片放大

「崩盤信心指數」是由魯大學金融學教授Robert Shiller自2001年以來對投資者進行月度調查而獲取的數據。調查提出的問題是，「你認為在接下來的六個月裡，美國會發生一場災難性的股市崩盤，就像1929年10月28日或1987年10月19日那樣？」

如下圖顯示，這些百分比是表示認為未來崩盤可能性小於10%的受訪者比例，即認為未來市場崩盤可能性較小的受訪者的比例。從圖表中可見，22.8%的受訪者認為未來股市崩盤的可能性較小，即剩下77.2%的受訪者認為股市未來會崩盤。

    點擊圖片放大

然而Robert Shiller的調查是側重於投資者對崩盤的情緒，但實際市場崩盤的概率較低，根據佛大學金融學教授Xavier Gabaix研究，股市在6個月內單日暴跌22.6%的概率僅為0.33%。正因為實際市場崩盤的概率較低，所以逆向投資者們並不為高比例的崩盤情緒而擔心，而是認為這是一個積極的信號。

 

 

 

責任編輯：梁政琪

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【金融中心大比併】新加坡工作較開心 香港賺錢較多 金融專才如何選擇？
2022/10/12
【金融中心大比併】新加坡工作較開心 香港賺錢較多 金融專才如何選擇？
名作家歸納6大致富習慣 「5:1聆聽法則」 每天練習新技能
2022/10/10
名作家歸納6大致富習慣 「5:1聆聽法則」 每天練習新技能
【財務自由】提早退休非好事？　專家：事前要先正視2個問題！
2022/10/04
【財務自由】提早退休非好事？　專家：事前要先正視2個問題！
【健康增值】入秋乾燥對付燥邪　生津潤肺首選雪梨百合
2022/10/01
【健康增值】入秋乾燥對付燥邪　生津潤肺首選雪梨百合
【通貨膨脹】95%消費者對香港通脹率感憂慮　無抵押貸款宗數顯著增加
2022/09/21
【通貨膨脹】95%消費者對香港通脹率感憂慮　無抵押貸款宗數顯著增加
宏觀分析 香港經濟日報 經濟衰退 美股 羅傑斯 大學 經濟 指數 標準普爾500指數 美國

下一篇文章

這4條個人理財法則已過時 後疫情、高通脹時代應如何理財？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【金融中心大比併】新加坡工作較開心 香港賺錢較多 金融專才如何選擇？
【金融中心大比併】新加坡工作較開心 香港賺錢較多 金融專才如何選擇？
年輕富豪離棄股市 更相信加密貨幣、房地產潛力
年輕富豪離棄股市 更相信加密貨幣、房地產潛力
名作家歸納6大致富習慣 「5:1聆聽法則」 每天練習新技能
名作家歸納6大致富習慣 「5:1聆聽法則」 每天練習新技能
【跨行轉帳】美元定存最高4.3厘 想轉美金去另一間銀行做定期？比較跨行轉帳費用
【跨行轉帳】美元定存最高4.3厘 想轉美金去另一間銀行做定期？比較跨行轉帳費用
理財加油站 - 強積金累積多年終到「提取期」 退休後一次提取還是繼續投資？
強積金累積多年終到「提取期」 退休後一次提取還是繼續投資？
今日晨讀 - 伯南克︰我們肯定不會像14年前般陷入困境
伯南克︰我們肯定不會像14年前般陷入困境
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款