什麽是「崩盤信心指數」？低迷市場情緒反而是入手時機

「商品大王」羅傑斯曾說，「危機」是漢語中最精妙的詞語，「危機」是由「危」和「機」兩個部分組成，意味著危險和機會永遠是在一起的，如影隨形、相輔相成。由美國經濟學家Robert Shiller發明的「崩盤信心指數」也是如此，其主要是用來體現當投資者對市場的信心很低時，其實也是投資的好時機，也可以理解為平時所說的「抄底」。

什麽是「崩盤信心指數」？

這是一個衡量股市是否崩盤與投資者對市場擔憂情緒的反向指標。即當投資者認為未來市場不會發生崩盤的話，這將是一個不好的信號。相反，如果相當多的投資者擔心股市面臨崩盤，這將是一個看漲的信號。

當投資者對股市越擔憂，市場實際回報越高；相反，投資者對市場越看好，市場實際回報越低。不過隨著時間的推移，這種強度會逐漸減弱。如下圖表所示，在受訪者認為未來市場崩盤機會大的情況下，在對受訪者調查完後的12個月，標普500指數的平均實際回報率是25.6%，而標普500指數未來 2 年的平均總實際回報率是19.5%，未來5年的實際回報率降至15.3%。

▼ 點擊圖片放大

「崩盤信心指數」是由魯大學金融學教授Robert Shiller自2001年以來對投資者進行月度調查而獲取的數據。調查提出的問題是，「你認為在接下來的六個月裡，美國會發生一場災難性的股市崩盤，就像1929年10月28日或1987年10月19日那樣？」



如下圖顯示，這些百分比是表示認為未來崩盤可能性小於10%的受訪者比例，即認為未來市場崩盤可能性較小的受訪者的比例。從圖表中可見，22.8%的受訪者認為未來股市崩盤的可能性較小，即剩下77.2%的受訪者認為股市未來會崩盤。

▼ 點擊圖片放大

然而Robert Shiller的調查是側重於投資者對崩盤的情緒，但實際市場崩盤的概率較低，根據佛大學金融學教授Xavier Gabaix研究，股市在6個月內單日暴跌22.6%的概率僅為0.33%。正因為實際市場崩盤的概率較低，所以逆向投資者們並不為高比例的崩盤情緒而擔心，而是認為這是一個積極的信號。

責任編輯：梁政琪

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App