【理財個案】炒美股曾賺30萬變倒蝕 本金只剩4.5萬 該如何是好？

美股過去曾有過強勢升浪，不少人都能輕易在市場賺錢。但好景不常，有讀者指自去年中美股開始逐步下跌，自己亦沒有放售股票，令本金由高位的60萬元跌至現時僅得45,000元。自知自己的投資取態不可取，想知如何改善這不健康的投資心態。看看龔成是如何回答。

讀者：

我2021年頭炒美股細價股，股票戶口本金30萬炒到上60萬，2021年中所有股票開始陰跌，心太紅無放，由賺錢變蝕錢，現在本金得返4萬5，早排清醒返斬哂所有股票（大部分事後睇返都係垃圾）。

我應該點做先可以有正確投資，投資經驗有6,7年，由保守型轉去進取型，輸贏錢只係數字，完全麻木哂，好想改善這個心態。

龔成︰

大市上升的時候當然賺錢好容易，但市場不會永遠處於同一個環境，當大市下跌的時候，就可以看到持有優質股和劣質股分別。

首先，你要調整心態，一定要以企業的質素行先，每次投資之前都要做分析研究，等自己知道錢是否投資在真正月價值的企業。

我建議人長線投資，但不是不會賣出，同時有幾個要點，第一是選優質股，第二，要了解平貴，到貴的時候有機會賣出，第三，是否適合自己的風險承受能力。

在分析的過程中有時間冷靜思考，不會衝動投資。

你以往在選股上，有機會是出問題。唔係細價股就一定無投資價值，但問題重點是，你可以無研究過佢有無投資價值，就走去投資。我地投資必需制定好投資策略，首先買入的一定係優質股。不要見到大市升或者跌就買入或賣出股票，要思考翻升跌背後原因和股價平貴度。

理財其實是一個財富分配的過程，你要根據自己的年紀，財務狀況建立一個長遠，適合你，平衡的財富組合，重要是不為賺取「差價」為目的。

其實你對賺蝕無特別的感覺，反而可以令你更加冷靜去做買賣的策略，不會受到買入價的影響。你現時最大問題，是不懂一個正確投資概念，你可以透過閲讀，去加强這方面的認知。

【本文獲作者龔成授權轉載】

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】債券現部署收益率達7厘？花旗陳正犖教你第四季資產配置策略

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經