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【更換八達通】八達通舊卡將每年收$20行政費 「逾期更換行政費」額外措施11月15日生效

精明消費 18:08 2022/10/12

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八達通公司宣布，推出「逾期更換行政費」額外措施，以鼓勵客戶依時更換即將失效的八達通卡。

就是次推出的「逾期更換行政費」，三個月的通知期過後，客戶仍可於一年寬限期內退回已失效的舊卡或免費更換新卡。其後，八達通將從失效的舊卡餘額及按金中每年扣除20元的「逾期更換行政費」，直至這兩筆款項被完全扣除為止。

「逾期更換行政費」將於2022年11月15日生效，並最快將於2023年11月15日開始徵收。因此，八達通鼓勵客戶依時更換即將失效或已失效的八達通卡。

憑「嘟～嘟嘟」聲識別舊卡
為提醒客戶更換此類卡，八達通會提供為期最少3個月的通知期，當客戶於拍卡消費時，聽到「嘟～嘟嘟」的提示聲響，便應前往指定地點更換新卡。舊卡中的餘額及大部份八達通的服務／優惠等將全部自動轉移至新卡。 三個月的通知期過後，舊八達通卡將會失效。

客戶可透過多個渠道查看是否需要更換新卡，包括八達通的相關網頁、「八達通互動語音電話系統」，以及指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」；此外，如客戶已將八達通卡登記八達通App，當該八達通卡需要更換時，客戶將會於八達通App收到推送、短訊或電郵通知。

「八達通換卡計劃」（計劃）於 2017 年首次推出，逐步更換 15 年以上的八達通。 該計劃的目的是鼓勵客戶為即將失效的八達通卡更換為最新版本，確保客戶能全面享用最新的服務，及獲得更安全和先進的八達通技術。該計劃已累計更換了 200 萬張舊卡。

■更換新卡渠道■

    點擊圖片放大

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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