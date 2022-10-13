【高息定存】面對熊市 應該All In 定存嗎？專家︰鎖住大筆資金有風險（附定存5大注意事項）

在港股表現欠佳的情況下，很多人都開始選擇將資金放置在穩健的定期存款收息。雖然定期存款可說是零風險，但在參與定存計劃前，仍有不少地方需要留意及思考。

須符合新資金要求

銀行為了吸納資金，一般會為「新資金」提供一個較吸引的利率。而每間銀行對新資金的定義都各有不同，投資者最好事先了解不同銀行的「資格」以享用優惠利率。

最低存款要求

銀行在推出定期存款計劃時都會列出最低存款要求，虛擬銀行的定存入場費普遍較低，有個別銀行可低至1元；而傳統銀行則會有較高的起存額要求，有個別銀行要求數百萬元起，所以要留意不同計劃的資金需求，以了解手上的資金是否足夠參加相關計劃。

提早提取資金

定期存款規定客戶將資金存放在銀行一段指定時間，到期後客戶就可賺取利息。如果存款未到期又要取回本金時，除了損失利息之外，客戶更需要繳交罰款及手續費。

存款的年期限制

在敘造定期存款的時候，有不同年期的計劃可供選擇，由7天至1年或以上不等。一般選擇的年期愈長，所收取的年息亦會愈高。不過，選擇長期的定存計劃時，必須要考慮到自己的資金周轉需要，以及鎖定資金後會否錯失其他更高回報的投資機會。

外幣定存有「賺息蝕價」風險

在一般情況下，外幣定存的利率通常較港元定存為高。但是，敍造外幣定存會牽涉滙率因素。當買入的貨幣持續貶值，就會蠶蝕定存所得利息，出現「賺息蝕價」的情況。而且，銀行一般要求客戶在該行兌換外幣，才可做該外幣的定期存款，而在銀行換外幣，則要留意兌換差價。

面對熊市 應All In定期存款嗎？

在最近不少銀行都相應加定存息的情況下，現時到底是否敘造定存的好時機，抑或仍可以等待銀行再進一步調高利率？認可財務策劃師林昶恆坦言，應否敘造定期存款視乎自己手頭上的資金需要及承受風險的能力。現時市場上的定存計劃最長一年或以上，若該筆資金一年內要動用到，則不宜投入到定存計劃中。

若果在投資風險承受能力上較為低，想將資金投入到定存穩定收息亦無不可。但他提醒，定存利率不斷提升，背後亦意味着通脹升溫，因此定存息率的升幅未必一定能跑贏通脹。他明白在近期股市波動下，會有較多人想尋求穩健投資，但他認為目前恒指在近17,000點水平要重上22,000點只是時間問題，要留意將大筆資金鎖定在定存會有機會錯失更高回報的投資機會。

在目前的市場環境之下，他建議可以將2至3成用於投資的資金投入到進取型投資方面，其餘的資金則可分配至定存，以及是等待投資機會的閒資。

責任編輯：鄭樂怡

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