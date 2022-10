adidas兵分三路　Paul Smith+曼聯+Song For The Mute時裝跑鞋足球聯乘

最近adidas成了時裝人的話題,原因是Kanye West表示要提前與adidas解約,並提交了新合約要求有更高的利潤,雖然adidas只是回應會審視雙方關係,但事件還未定案。其實品牌與其終日要和這位凡事愛炒作的人周旋,倒不如專注推出更多好的設計來得比較正面,刻下就有3個新系列,會否令大家眼前一亮?

▲ Paul Smith X 曼聯 X adidas採用了Stan Smith鞋款,鞋身應用高級皮革製造,限量1946對。(售價待定/圖片品牌提供)

Paul Smith.曼聯.三方攜手

相信大家對時裝設計師Paul Smith和英超球會曼聯都不會感到陌生,兩者關係互惠互利,Sir Paul為球隊設計制服和不同類型的副產品,球隊間接為Paul Smith宣傳。剛剛這「二人關係」出現了「第三者」,adidas將會與Paul Smith和曼聯合作推出限量版的Stan Smith球鞋。

貴為adidas旗下最經典鞋款之一的Stan Smith,在Sir Paul的手上將左右兩塊鞋舌分別壓印了Paul Smith與Stan Smith二人的肖像圖案,兩側鞋身亦印上他們名字。

此外,鞋踭飾以曼聯的經典紅魔鬼標誌壓紋,並於鞋墊、鞋舌底部和鞋帶頭用上球隊的紅白灰三色條紋作點綴。這對三方聯乘全球限量1946對,箇中的原因不就是因為兩位Mr. Smith都出生於1946年。

▲ 澳洲品牌首次與adidas合作推出聯乘系列,主題名字為22.2 Les Olympiades,意謂來自巴黎的第13區。(恤衫$1,699、褲$1,699/adidas Originals/圖片品牌提供)

▲ 其中的一個以玫瑰暗粉色相示人的SHADOWTURF運動鞋。($1,299/adidas Originals/圖片品牌提供)

▲ 筆者比較喜歡這一對用上夜幕鞋顏色的SHADOWTURF運動鞋。($1,299/adidas Originals/圖片品牌提供)

▲ 設計走中性路線,男女合穿,例如這件長袖拉鏈外套。($2,499/adidas Originals/圖片品牌提供)

與澳洲 Song For The Mute

或許大家對來自澳洲的時裝品牌Song For The Mute感到陌生也說不定,但他們的作品一早已被本地的Lane Crawford引入,品牌由兩位華裔設計師Melvin Tanaya和Lyna Ty 於2010年共同創立,前者是平面設計師,後者是時裝設計師,以推出黑色和前衞設計的服裝見稱。今天他們首次與adidas合作,反而一改過往漆黑一片的風格,換來是色彩亮麗的街頭風。

Lyna謂這個系列秉承主線以巴黎第13區的Les Olympiades為設計靈感,一口氣推出3款全新的SHADOWTURF運動鞋,鞋側均印有SFTM-001序號,其中主打款大地色調更以HONEYCOMB命名,是以柔和大地色配上夜幕藍。至於鞋面採用網面結合皮革材質,特別融入鋸齒形縫線、反光裝飾和文字刺繡等細節。

鞋舌將是次合作標語Song For The Trefoil以趣味性風格呈現,鞋踭部分則綴有由7個點組成的HOUSE圖案,配合Superturf Adventure中底,並透過Formotion與adiPrene+技術,帶來舒適穿著體驗。

▲ adidas 4DFWD跑鞋最矚目的當然是以打印技術製作的鞋底。($1,799/adidas/圖片品牌提供)

▲ 不約而同和Song For The Mute的聯乘系列,用上差不多接近的玫瑰暗粉色調。($1,799/adidas/圖片品牌提供)

跑鞋新一代

喜歡馬拉松的跑手早前差點失望而回,「渣馬」落實舉行令不少跑友鬆一口氣,雖然離比賽還有好一段日子,但購買一對合適的跑鞋卻是事不宜遲,於數年前,adidas就推出了一對用打印技術製作如像蜘蛛網般的4D中底於Y-3球鞋中出現,立時驚為天人。時至今日,這鞋底普及使用,更發展到今天的4DFWD跑鞋。

經過時間的洗禮後,新一代的4DFWD跑鞋由adidas與矽谷科技公司Carbon合作,透過3D打印技術Digital Light Synthesis製造4DFWD中底技術,它較上一代4D中底(4D run 1.0)提升23%緩震,同時有效將垂直衝擊力轉化為水平向前的動力,看來大家是購買新跑鞋的時候了。

產品查詢:adidas( 2730 0157)、adidas Originals(2504 2186)、Paul Smith(2523 5868)