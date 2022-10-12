【品味投資】PIAGETｘ富藝斯打造中國限定版腕錶　全球限量21隻　估價逾25萬元

伯爵（PIAGET）作為經典品牌之一，其腕錶款式一值備受關注，加上富藝斯鐘錶過往曾拍賣多個品牌的腕錶，拍賣成績驕人。他們宣布將首次聯合創作發布21隻Altiplano至臻超薄系列中國特別版限量腕錶。此款作為PIAGET品牌歷史上首款藏家系列腕錶，新作以綠色致敬世界上海拔最高的高原－「世界屋脊」青藏高原的壯美景色。

編號00腕錶將在香港拍賣

富藝斯鐘錶指，這一款腕錶中編號為00的腕錶將於11月28日在香港JW萬豪酒店由富藝斯香港鐘錶拍賣，其餘20隻僅限中國內地市場藏家購藏。由10月開始，這一款腕錶將陸續在泰國曼谷、新加坡，以及北京、上海、深圳和香港等中國各大城市巡展，屆時將邀請世界各地的愛錶人士近距離品鑒。

作為一款中國限定版的腕錶，加上向「世界屋脊」青藏高原致敬，它的特別之處是錶盤採用3層綠色漆面設計，做出綠色漸變效果，與同色系鱷魚皮錶帶相呼應。而腕錶的小秒針錶盤12點鐘位置設計有一顆五角星，再現青藏高原美麗夜空中最明亮的北極星，指引著前進的方向。

腕錶後蓋採用藍寶石水晶玻璃打造而成，可以輕易看到機芯內部的精密結構，玫瑰金偏心擺陀與各個複雜部件精妙配合，共同奏響屬於時間的樂章。腕錶背環繞雕刻有「PIAGET」和「PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO」字樣，還特別刻了限量版編號，極具收藏價值。這款腕錶錶殼直徑40毫米，搭載PIAGET伯爵1205P超薄自動上鏈機芯，具備44小時動力儲備功能，性能與設計非常特別。

■Altiplano至臻超薄系列中國特別版限量腕錶■

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責任編輯：區祖飛

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