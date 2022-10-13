這4條個人理財法則已過時 後疫情、高通脹時代應如何理財？

時代不斷進步，經濟環境也不斷改變，沒有一種規則是經久不衰的。即使是股神巴菲特，也要經過不斷的研究和調整，持續尋找更合適的投資目標。曾經一些個人理財的經驗法則在現實中奏效，但在後疫情時代和高通脹的環境下，很多規則在生活中已經過時。彭博社總結了以下四項過時的規則，及提供專家的新規則建議。

過時規則1：住屋開支不超過家庭收入30%

舊規則規定，租金不應超過家庭稅前收入的30%。隨著住房成本的飆升，現在很多人都無法做到，特別是在消費昂貴的大城市。加上這幾年全球疫情肆虐，導致租金上漲，這個規則在現時顯得不切實際。其實在全球疫情之前，已有調查證明這個規則已經過時。哈佛大學住房研究聯合中心在2019年發現，近一半的租房者在租金和公共事業上支出超過30%，其中24%的人表示房租消耗了一半以上的收入。



彭博社引述Prism Planning Partners 的財務規劃師 Nicole Sullivan 稱，「現在住房很容易佔到一個人收入的30%以上，尤其是在昂貴的城市。但大大超過這個數字會導致巨大的壓力，畢竟，你必須吃飯、納稅、支付醫療費用等。」



Sullivan建議可以通過合租的方式來降低租房費用，例如與家人或朋友住一段時間，或爭取加薪，甚至尋找新的工作。



過時規則2：50/30/20預算分配比例

這個規則是建議將收入的50%用於必要支出，例如房貸、房租、交通費、水電費及伙食費等，30%用於欲望開銷，例如度假、看電影等，剩餘的20%的收入用於理財儲蓄。



雖然這個方法使製定預算變得更簡單，但在2022年，很多普通家庭的開支中，健康保險及貸款已經佔據收入的一大部分。對於低收入家庭而言，房貸、房租的支出可能已經超過收入的一大半，而對於收入較高的家庭而言，30%的欲望開支可能是過度的。



任職於投顧公司的財務規劃師Niv Persaud 建議將支出分為十大類，包括住房、交通、食品、個人護理、娛樂、家屬護理、健康、禮品、雜項及儲蓄。透過這十項分類，可以更清楚容易看到自己可以在哪些方面減少支出以買得起其它東西。例如，有些人會削減食品、娛樂及個人護理方面的支出，來抵消因新家而增加的支出。



過時規則3：60/40 投資組合

股票和債券60/40 投資比例一直被公認為經典的投資組合，這種投資組合的想法是股票提供增長，債券在股票波動時能夠為投資組合提供穩定性。



最近在高通脹和美聯儲持續加息的情況下，股票和債券雙雙表現不佳，都呈下跌趨勢。彭博社研究稱，60/40 策略在今年上半年下跌13%，是1988年以來新低。



彭博社的一項調查發現，從長遠來看，許多專業人士和個人投資者仍然指望60/40 策略能夠戰勝通脹，但Offit Advisors 的理財規劃師 Ben Offit 認為這是一個過時的概念。他認為客戶投資組合不應受百分比的限制，只有在退休時才應採取保守的對沖風險措施，並建議投資者可以準備2至5年的費用作為備用金，在市場陷入低迷時有幫助。

過時規則4：退休儲蓄中提取4%作為年生活費

年花費為 4％ 總資產的規則是來自1994年的一項基於保守、低費用投資組合的研究，表示如果退休人員在第一年提取退休儲蓄的4%，並在此後每年根據通貨膨脹進行調整，儲蓄很有可能使用持續30年。



然而對於現在的退休人士而言，這個規則恐怕不再適用。因為近期市場的投資報酬率低於歷年的平均數值，同時通貨膨脹不斷攀升。一些理財專家表示，這應該更像是2.5%或3%的規則。另一個選擇是「動態」提款，在市場狀態低迷時，退休人員可以選擇取出較少的錢，而在市場狀態較好時，可以取出更多的錢。

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責任編輯：梁政琪

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