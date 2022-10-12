年輕富豪離棄股市 更相信加密貨幣、房地產潛力

年輕的有錢人並沒有耐性等待股市反彈。美銀一項調查顯示，富有的美國年輕人已經對股市作為創造財富的主要工具失去了信心，並更多地轉向另類投資。

據彭博引述該調查，年齡在21至42歲之間、擁有最少300萬美元資產的年輕人，只有4分之1的投資組合是股票，而年齡較大的富人，則有超過一半投放在股市。

美國銀行私人銀行首席運營官Jeff Busconi指出，年輕一代對股票缺乏信心，並越來越認為傳統的股債投資組合，不會隨着時間的推移而帶來高於平均水平的回報。

相反，年輕富人認為加密貨幣、房地產及私募股權擁有更多潛力。上述調查發言，年輕富人將15%的投資組合分配給了加密貨幣，而年長的受訪者僅為2%。

Jeff Busconi說，在過去的十年裡，股市表現非常強勁，但現在正經歷著動蕩的時期。這是人們最關心的問題。而該行亦關注的是年輕客戶較多投入虛擬貨幣，「但顯然在我們的客戶群中，加密貨幣的曝光率仍然相對較低。」

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