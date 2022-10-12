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【金融中心大比併】新加坡工作較開心 香港賺錢較多 金融專才如何選擇？

個人增值 14:26 2022/10/12

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香港與新加坡一直都在金融方面存在激烈的競爭，亦是不少金融專才思考在何地落腳的兩個地方。最近有金融求職網站發表文章，指在亞洲金融行業工作的話，香港或會給予到最佳的報酬，但新加坡卻會讓打工仔感到更快樂。

該網站在今年初進行了一項調查，訪問了600位在亞太地區工作的銀行及金融服務業從業員，發現他們認為雖然新加坡被認為不如香港耀眼，但此地卻為打工仔帶來更大的幸福感。有95%在新加坡的賣方員工，例如是交易、投資銀行或營運的部門人員都表示，他們很高興在新加坡工作。相比之下，有五分之一在港工作的人表示他們不高興。

2成香港金融專才不快樂  新加坡快樂比率達95%

在這兩個城市之中，受訪者均表示想賺更多的錢。在香港，大約有8%的賣方受訪者描述他們的生活為「良好」及「舒適」，有5%的受訪者表示「還可以」。當問及他們甚麼可提升他們生活質素時，有10%的人表示更高的人工及花紅，比例位列眾多選擇之首。然而，有7%在香港工作的受訪者指，要改善他們生活，要有睡眠時間及更好的工作與生活平衡。

而在新加坡，則有9%的人指更高的人工能提升其生活質素，6%的受訪者指更佳的工作與生活平衡更為重要，相當多的受訪者希望能夠有更多時間做運動。

另外，在香港工作的銀行家雖然感到城市受防疫限制影響，但只有3%的銀行家認為解除封城及允許出行能改善他們生活。

雖然在新加坡工作的金融從業員似乎較快樂，但香港工作的人則更有能力為未來儲錢。8%的香港受訪者表示，他們將70%或以上薪酬用於儲蓄及投資，這樣做的新加坡受訪者只佔2%。然而，兩個地區都有25%的受訪者表示，他們通常會將所賺的30%用於儲蓄。

 

責任編輯：鄭樂怡

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