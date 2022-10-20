港元定存4.3厘破頂 建行兩日兩加息 中資行鬥搶錢 逾10銀行加入4厘俱樂部（不斷更新）

再有銀行加入定期存款「4厘俱樂部」，齊齊撼低銀色債券，與艱難市況對抗。信銀國際最新把12個月港元及美元定存都加至4.2厘，美元4.2厘僅次於富邦的4.3厘。但信銀的門檻屬「4厘俱樂部」中最低，只需1萬港元或1500美元的新資金，但要在網上/手機銀行敍造。

但建行亞洲隨即又再超越信銀，推出12個月港元4.3厘年息的優惠，為全城最高港元長息，亦看齊富邦的4.3厘美元長息。但條件是指定理財戶口的新客戶，入場門檻不低（見下圖）。

信銀國際與南商、交銀香港、大眾銀行、建行亞洲、星展、渣打、工銀亞洲、華僑永亨、富邦銀行及東亞銀行一樣，共11間銀行的定存長息達到4厘水平。

以下羅列的4厘高息定存，包括美元、港元及其他外幣，留意這需為3個月或以上存期，高達逾10厘的1星期短存並不包括在內。東亞的8.8厘高息推廣也不包括在內，因其存款上限只有1萬元，實際賺息極微。

4厘或以上港元定存（年利率由低至高排列）

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中資行搶「存息王」 建行、信銀、南商等連環出招

建行亞洲連日急起直追，最新推新客戶優惠，12個月港元年利率有4.3厘，為全城最高，但需為全新客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」客戶以100萬元或以上新資金敍造。這優惠亦有3個月、年利率4.1厘。不過，指定理財戶的門檻不低，例如「貴賓理財」即戶口的每日平均合併結餘最少要100萬元。

至於現有的「貴賓晉裕」、「貴賓理財」客戶，12個月港元年利率也加至4.2厘，連續兩日都加存息。6個月也加至4厘，為全城首個6個月達4厘的存息。兩者起存額同樣為100萬元。

中資行連番爭奪「存息王」寶座，本周三南洋商業銀行推出快閃優惠，港元388天定存，年利率高達4.18厘，超越工銀的4.1厘。以50萬元起存額計，期內賺息約2.22萬元。

信銀今日推出12個月4.2厘後，門檻僅1萬元，為目前「4厘俱樂部」之中最低的。

華僑永亨的4厘要20萬元入場費，且需為華僑永亨「宏富理財」客戶（戶口維持100萬元存款及投資）。渣打的4厘，也要200萬元全新資金。

工銀亞洲日前把港元388天定存加至4.1厘，條件是為工銀「理財金」客戶（日均理財總值80萬元）。不過工銀另有起存額低一點、只需10萬元的388天4厘，也不一定是理財金客戶，綜合客戶也可。

4厘或以上美元定存（年利率由低至高排列）

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富邦仍高據存息王 星展門檻最低

由於美元息口率先向上走，所以銀行的美元定存在較早前已率先升上4厘，最先達到這水平的是富邦銀行，而該行目前仍以4.3厘，高據全城最高的長息。不過入場門檻並不低，要100萬港元等值的新資金或兌換資金。該行的9個月美元定存則有4.1厘。

其他銀行的門檻都不低，例如工銀亞洲的388天4.1厘，要1.5萬美元，12個月4.05厘更要100萬美元；東亞銀行的12個月4.1厘，起存額也要10萬港元新資金。而星展及交銀香港則較低，起存額分別為6000美元及3000美元，兩者同樣是12個月4厘。

4厘或以上外幣定存

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外幣定存年息高 風險也高

除美元外，其他外幣定存長息也有高達4厘。渣打銀行的12個月英鎊高達4.5厘。其12個月澳元定存原本也有4厘，但今日該行將之調整為3.5厘。

不過做外幣定存，目前風險相當高，皆因英鎊及澳元今年以來兌港元已累計大跌了19%及13%。外幣定存不能「為做而做」，除非本身有使用這外幣的需要。

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