定期存款新高位 逾10銀行加入4厘俱樂部（新增中銀4.1厘、花旗4.5厘）

留意最新消息︰【定存衝上5厘 12個月港元4.6厘 美元最高5.1厘】

再有銀行加入定期存款「4厘俱樂部」，齊齊撼低銀色債券，與艱難市況對抗。花旗銀行把3個月港元及美元定存一律上調至4.5厘，入場費分別為5萬港元及1萬美元，但需為花旗私人客戶業務或Citigold新客戶，並持有指定產品結存。

中銀香港也把最高存息加至4.1厘，詳見此文。

招商永隆大幅加存息，把3至12個月存期都加至4厘以上，其中最高為12個月及24個月存期，年利率為4.3厘，適用於港元或美元定存，起存額高，分別是500萬港元或50萬美元。

另外，虛銀livi bank也把12個月港元定存年利率加至4厘，適用於20萬元或以上的存款。

目前定存達到4厘的銀行最少有16間，除中銀香港外，還有花旗、招商永隆、livi bank，還有大新銀行、信銀國際、南商、交銀香港、大眾銀行、建行亞洲、星展、渣打、工銀亞洲、華僑永亨、富邦銀行及東亞銀行。

由於4厘以上的選擇已越來越多，以下羅列的高息定存最少達到4.2厘，包括美元、港元及其他外幣，留意這需為3個月或以上存期，高達逾10厘的1星期短存並不包括在內。東亞的8.8厘高息推廣也不包括在內，因其存款上限只有1萬元，實際賺息極微。

4.2厘或以上港元定存（年利率由低至高排列）

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富邦最高4.6厘

富邦大幅加存息，各存期都穩佔存息王寶座，12個月港元年利率達4.6厘，9個月、6個月及3個月亦分別有4.5厘、4.4厘及4.2厘，入場費全部要100萬元。其中，3個月的4.2厘需為全新個人客戶選用Ambassador Banking及網上銀行服務。

招商永隆低門檻也有4厘

招商永隆的4.3厘雖然起存門檻高，要500萬元，但低起存額的同時也有4厘水平，以6個月存期為例，存500萬元或以上有4.2厘，50萬元或以上有4.1厘，存1萬元或以上也有4厘。

建行亞洲12個月港元年利率有4.3厘，但需為全新客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」客戶以100萬元或以上新資金敍造。這優惠亦有3個月、年利率4.1厘。不過，指定理財戶的門檻不低，例如「貴賓理財」即戶口的每日平均合併結餘最少要100萬元。

至於現有的「貴賓晉裕」、「貴賓理財」客戶，12個月港元年利率也加至4.2厘，連續兩日都加存息。6個月也加至4厘，為全城首個6個月達4厘的存息。兩者起存額同樣為100萬元。

信銀國際最新把12個月港元及美元定存都加至4.2厘，而且門檻低，只需1萬港元或1500美元的新資金，但要在網上/手機銀行敍造。

中資行連番爭奪「存息王」寶座，本周三南洋商業銀行推出快閃優惠，港元388天定存，年利率4.18厘。以50萬元起存額計，期內賺息約2.22萬元。

工銀亞洲日前把港元388天定存加至4.1厘，條件是為工銀「理財金」客戶（日均理財總值80萬元）。不過工銀另有起存額低一點、只需10萬元的388天4厘，也不一定是理財金客戶，綜合客戶也可。

4.2厘或以上美元定存（年利率由低至高排列）

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富邦升穿5厘 高據存息王

在多家銀行的美元定存都有4厘後，最先達到4厘水平的富邦銀行出手，把12個月美元定存年利率，大幅上調至5.1厘。9個月及6個月分別加至4.95厘及4.8厘，入場費為100萬港元等值。

招商永隆最新大幅上調美元存息，最高達4.3厘，存期為12個月或24個月，但要50萬美元存款額。不過，門檻低一點，5萬美元或1000美元，最高年息分別有4.2厘及4.1厘。

其他銀行的門檻都不低，例如工銀亞洲的388天4.1厘，要1.5萬美元，12個月4.05厘更要100萬美元；東亞銀行的12個月4.1厘，起存額也要10萬港元新資金。而渣打及大眾銀行香港則較低，起存額均為2000美元。

4厘或以上外幣定存

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外幣定存年息高 風險也高

除美元外，其他外幣定存長息也有高達4厘。渣打銀行的12個月英鎊高達4.5厘。其12個月澳元定存原本也有4厘，但今日該行將之調整為3.5厘。

不過做外幣定存，目前風險相當高，皆因英鎊及澳元今年以來兌港元已累計大跌了19%及13%。外幣定存不能「為做而做」，除非本身有使用這外幣的需要。

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