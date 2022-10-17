交銀加入4厘俱樂部 8大銀行定期存款4厘或以上（新增東亞港元定存4厘）

再多一家銀行加入定期存款「4厘俱樂部」，齊齊撼低銀色債券，與艱難市況對抗。交銀香港把12個月美元定存年利率加至4厘，適用於個人客戶在電子渠道開立，起存額只有3000美元，是眾多4厘定存之中最低。

建行亞洲日前上調全線港元及美元定期存款，其中12個月美元定存由3.8厘加至4厘，但入場要有40萬美元新資金。6個月美元定存亦加至3.9厘，屬全城最高。該行今日把港元存息同時也加至最高4厘，適用於12個月存期，但入場費由800萬港元降至100萬港元。

交銀香港與建行亞洲、星展、渣打、工銀亞洲、華僑永亨、富邦銀行及東亞銀行一樣，定存長息達到4厘水平。以下羅列的4厘高息定存，包括美元、港元及其他外幣，留意這需為3個月或以上存期，高達逾10厘的1星期短存並不包括在內。

4厘或以上美元定存

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富邦仍高據存息王 星展門檻最低

由於美元息口率先向上走，所以銀行的美元定存在較早前已率先升上4厘，最先達到這水平的是富邦銀行，而該行目前仍以4.3厘，高據全城最高的長息。不過入場門檻並不低，要100萬港元等值的新資金或兌換資金。該行的9個月美元定存則有4.1厘。

其他銀行的門檻都不低，例如工銀亞洲的388天4.1厘，要1.5萬美元，12個月4.05厘更要100萬美元；東亞銀行的12個月4.1厘，起存額也要10萬港元新資金。而星展及交銀香港則較低，起存額分別為6000美元及3000美元，兩者同樣是12個月4厘。

4厘或以上港元定存

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港元4厘有5間 最低入場費10萬元

最新東亞銀行把12個月港元定存年利率加至4厘，令其港元及美元最高年息也達到4厘水平。東亞與建行亞洲及華僑永亨看齊，為港元12個月存期的全城最高，但入場門檻是最低，為10萬元新資金。

建行的4厘，條件為「貴賓晉裕」/「貴賓理財」客戶的新資金，而「貴賓理財」即戶口的每日平均合併結餘最少要100萬元。華僑永亨的4厘則要20萬元入場費，且需華僑永亨「宏富理財」客戶（戶口維持100萬元存款及投資）。渣打的4厘，也要200萬元全新資金。

工銀亞洲日前把港元388天定存加至4.1厘，成為港元長息的全城最高，條件是為工銀「理財金」客戶（日均理財總值80萬元）。不過工銀另有起存額低一點、只需10萬元的388天4厘，也不一定是理財金客戶，綜合客戶也可。

4厘或以上外幣定存

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外幣定存年息高 風險也高

除美元外，其他外幣定存長息也有高達4厘。渣打銀行的12個月英鎊及澳元定存，就分別有4.5厘及4厘。

不過做外幣定存，目前風險相當高，皆因英鎊及澳元今年以來兌港元已累計大跌了19%及13%。外幣定存不能「為做而做」，除非本身有使用這外幣的需要。

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