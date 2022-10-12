【0+3遊日】日本開放自由行　血拼想用信用卡兼賺里數　幾多魔鬼細節你要知？

隨着各國放寬出入境限制，不少人都著手計劃出國外遊，香港人的首選出國之地相信必定是日本。雖然早前日圓大跌，不少港人都已兌換了現金，不過相隔近3年再到當地，難免瘋狂購物，「買返夠本」，隨身帶備信用卡就最方便，兼且可以賺飛行里數。不過，當中的魔鬼細節你又知唔知？

3大魔鬼細節 小心隱藏收費

在眾多可以賺取飛行里數的信用卡中，有不少信用卡都有看似非常吸引的優惠和兌換著數。不過當中其實隱藏了不少賺取和兌換里數細節和收費。大家要小心留意以下3個要點，去旅行就更開心啦！

第一，留意消費換里數制度

在眾多信用卡中，都會有一定的消費金額要求才可獲得一定的飛行里數，看似消費愈多里數愈高。不過事實並非如此，例如，渣打國泰MasterCard的迎新優惠中指，可以兌換到6萬里數，而且低至0.2港元兌換到1里數，非常吸引。

但原來這一個迎新優惠分為4個等級，只有等級1，於2個月內簽帳滿1,000元才可以兌換到所謂的0.2港元1里數，其後的里數成本要1元或以上，更重要的是等級4所指消費滿10萬港元可獲60,000里數，平均每一里數的成本需要1.6港元。變相大家要用高成本才可以兌換更高里數，細心計算其實不划算。

換言之，想賺這張信用卡的迎新優惠，我們建議取得平衡以等級3為目標，簽帳4萬元便可兌換4萬里數，1元兌換到1里算是划算，而且4萬里數已經可兌換到前往日本的來回機票。

第二，留意里數換算方法

現時大部分可賺取里數的信用卡都有積分計劃，可以彈性讓用戶選擇「積分當錢使」或者以積分換里數，而DBS的信用卡和花旗銀行的Citi PremierMiles都是這一個做法，故此大家便需要多做一步驟，自行把積分換成里數。相反，渣打國泰MasterCard則是自動把里數存入客戶的「亞洲萬里通」會員帳戶，做法相對方便。

第三，留意信用卡飛行里數兌換收費

正如上述提到，大部分信用卡在消費後都會先兌換成積分，而客戶是需要自行轉換成里數。其實這一個做法或者延長里數有效期就機會產生額外手續費，加上以信用卡海外簽帳都有可能衍生額外費用，而且部分信用卡本身亦有年費。大家在兌換時要更加留神，避免不必要的開支。

例如星展銀行列明，若非用DBS Black Card及DBS COMPASS VISA卡，在每次兌換5,000里數時，便會收取100元手續費，而手續費不設上限。以兌換4里數為例，便需要額外多付800元手續費，隨時比機票的燃油附加費更昂貴。

■3大信用卡里數兌換■

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注意信用卡公司設海外簽帳手續費

綜觀上述信用卡兌換飛行里數的魔鬼細節，大家或者希望簡單地賺取信用卡的現金回贈。提一提大家，現時大部分的VISA或MasterCard在海外簽帳都會收取1.95%手續費，而銀聯卡則會是0%手續費。本網為大家揀選了2張消費回贈相對吸引的信用卡。其中，AEON WAKUWAKU信用卡在日本消費可以有3%現金回贈，加上在海外消費不會收取手續費。不過，AEON亦有列明，MasterCard公司是會收取1%手續費，結算後AEON WAKUWAKU信用卡可以有2%回贈。

至於另一張為中銀雙幣卡<大灣區一卡通>的銀聯卡，最高的現金回贈可達4%。而鑽石卡客戶有4%現金回贈，而白金卡客戶亦有2%現金回贈。不過，以上回贈優惠只適用於使用BoC Pay、Apple Pay等電子錢包的簽帳。

責任編輯：區祖飛

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