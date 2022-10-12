伯南克︰我們肯定不會像14年前般陷入困境

最新獲得諾貝爾經濟學獎的前美聯儲主席伯南克（Bernanke）警告，政策制定者要注意全球金融狀況，留意是否惡化，尤其戰爭壓力及貨幣的波動正在影響着經濟。

伯南克在周一在華盛頓Brookings Institution的發布會上說，儘管美國金融體系的狀況比金融海嘯時更好，但四處都有需要擔憂的問題，例如在歐洲，天然氣供應因俄羅斯入侵烏克蘭而中斷，金融機構也可能因此受到壓力；而在新興市場，則正面臨非常強勢的美元，和大量的資本外流。

週一早些時候，瑞典皇家科學院宣布將諾貝爾獎授予伯南克、芝加哥大學的Douglas Diamond 及華盛頓大學的Philip Dybvig，表彰他們對銀行和金融危機的研究。

Douglas Diamond在另一場發布會上表示，央行官員在提高利率時應謹慎行事，以防止恐懼和「自我實現的預言」造成金融不穩定。

伯南克則強調，雖然美國可能存在一些金融穩定風險，但「我們肯定不會像 14 年前那樣陷入困境」。

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