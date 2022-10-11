進軍香港20年置地典藏展　首枚中文顯示PANERAI錶絕密曝光

不經不覺，意大利腕錶品牌PANERAI進軍香港市場20年，為誌慶品牌對香港這個市場的重視（香港是繼佛羅倫斯總壇後，全球第二間專門店的落腳地），於中環置地廣場舉辦《Submerse In Time》典藏展覽，與一眾新知舊友的錶迷同樂，而今年打招呼迎賓的，正是首枚中文顯示Luminor Calendario Perpetuo廬米諾系列萬年曆腕錶。

▲ 《Submerse in Time》典藏展覽的焦點是充滿意式風格神韻、以酒吧作為設計藍本的腕錶陳列區。（圖片：品牌提供）

是次展覽是回顧PANERAI歷史，當中超過80件展品包括由意大利PANERAI博物館空運過來，以及私人收藏家商借展出的歷史儀器、當代複雜時計及腕錶新作等，其中不乏首次在香港公開亮相的歷史珍品，從中可了解品牌一直以來為了環保環境，早於可持續發展理念（Sustainability）提倡前已為環保出力。

回顧意國軍事錶潮

由上世紀40年代至90年代，PANERAI創立至今與軍事和海油洋有着不解之緣。例如品牌的腕錶陪伴意大利海軍潛水員到深海執行水底秘密任務等，早已在潛水腕錶範疇裏佔一席位，從而「海軍國度」亦奠定了品牌美學設計風格和鐘錶工藝發展取向，其歷程跟意大利海軍何謂有著「日月經天，河海帶地」的深厚關係。

▲ 由意大利PANERAI博物館空運到港的舊式Ugo潛水衣。（圖片：品牌提供）

早在上世紀的1860年，PANERAI在佛羅倫斯開設第一家鐘錶工作坊、鐘錶店及製錶學校，及後多年來一直為意大利海軍供應精準時計及軍事儀器。而《Submerse In Time》 典藏展覽就是回顧了這一段重要里程，當中十多件由50至80年代的罕見珍品。

包括從品牌博物館借出和香港收藏家展出的珍藏品外，亦有其他相關周邊設計作品也是首次在港公開展出，包括為意大利海軍製作的指南針、信號儀器及電筒、PANERAI製錶車床器械及工具配件；另一特色展品為Ugo潛水衣，方便意大利海軍蛙人下潛至80米深水底執行任務。

▲ 場地猶如一家豪華酒吧，讓人在愜意中邊呷著美酒，邊欣賞著名潛水靚錶。（圖片：品牌提供）

環保系列eSteel

過去20年間，品牌除了不斷鑽研製錶技術，面對日益嚴重不斷湧現的大自然深海浩劫，PANERAI也銳意為地球出多分力，投入今天所倡議的可持續發展理念。在展館場內，當然少不了展出Submersible QuarantaQuattro eSteel系列（它是當今錶壇含有最高再生物料比例的時計），同時亦將生產該系列腕錶所有經循環再造的素材向參觀者展示。

▲ 同場展出的Submersible QuarantaQuattro eSteel系列 ，以新一代再造金屬製作，當中的回收鋼材物料來自瑞士製錶界及其他工業範疇。（圖片：品牌提供）

▲ Submersible QuarantaQuattro系列腕錶（PAM01289） ：錶徑44毫米， eSteel殼錶，藍色錶面，搭載自家 P.900 自動上鏈機芯，動力儲存72小時，防水約30米，藍色尼龍錶帶。（$84,900／圖片：品牌提供）

而不得不提的是同場展示了兩枚首次自製機芯P.4100 及P.2005/T的巨大模型，在展覽中首次亮相，亦是High Complication陳列區的焦點。這兩款機芯極之精密，由位於納沙泰爾的PANERAI錶廠研製，分別裝配於兩款複雜功能腕錶：Luminor Calendario Perpetuo廬米諾系列萬年曆限量腕錶和Luminor Tourbillon GMT陀飛輪兩地時間鈦金屬腕錶。

▲ Luminor Calendario Perpetuo廬米諾系列萬年曆腕錶（PAM01569）：錶徑44毫米，拋光Goldtech紅金錶殼，煙燻藍色藍寶石水晶玻璃錶面，搭載自家製P.4100自動上鏈機芯，動力儲存72小時，深藍色仿舊鱷魚皮錶帶，防水約50米，限量30枚。（價格待定／圖片品牌提供）

▲ 錶背採鏤空設計，可清楚欣賞內部的提供月相顯示功能的 P.900/MP 自動上鏈機芯。（圖片：品牌提供）

前者的P.4100自動上鏈機械機芯可以精準顯示日期、星期、大小月份及閏年，當中星期和日期更以中文顯示，是品牌歷史中前所未見，後者則是品牌首枚鈦金屬陀飛輪機芯，鏤空底板及夾板設計堅固輕盈，由277個零件構成，厚10.05毫米，擁有GMT兩地時間顯示功能，查閱第二時區時間輕而易舉，到場參觀者可別錯過呢！還有Luminor 女新力軍接捧，就是以月相顯示為主題的全新 Luminor Due Luna 系列腕錶正式登場！

▲ Luminor Due Luna月相腕錶（PAM01181）：錶徑38毫米，Goldtech紅金錶殼，白色貝母錶面，月相顯示位於3點鐘位置，搭載自家製P.900/MP 自動上鏈機芯，動力儲存72小時，防水約30米，藍色鱷魚皮錶帶。（$154,100／圖片：品牌提供）

▲ 錶背採鏤空設計，可清楚欣賞內部的提供月相顯示功能的 P.900/MP 自動上鏈機芯。（圖片：品牌提供）

《Submerse in Time》典藏展覽

日期 : 即日起至10月12日

時間 : 1130am - 8pm

地點 : 中環置地廣塲中庭

查詢：8200 3033（免費入場，須網上登記）