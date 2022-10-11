虛銀7折月供Apple產品 每月$207獲iPhone 14 有無隱藏細節？（附5產品Trade-in價）

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虛擬銀行 WeLab Bank 與Apple 指定授權經銷商推出創新月供計劃 「Apple 產品好賞分期計劃」，計劃涵蓋多款Apple 產品，會預先扣除產品的trade-in 換購價值，以低至七折月供Apple 產品。包括每月低至207元買入iPhone 14 (128GB)， 或以每月低至185元買入MacBook Air (256GB)，變相是原價約7折。可在全港各大豐澤和衛訊門市及網店使用這計劃。
「Apple 產品好賞分期計劃」主要特點：
1.「先扣後供」即預先扣除產品的trade-in 換購價值，以低至7折月供多款Apple 產品，無隱藏附加費，毋須預繳任何費用。計劃中月供金額最低的產品是10.2”(64GB) iPad，每月供款額最低58元。
2.設有「換購價值保證」，可在計劃完結後，靈活選擇Trade-in 換購或保留指定Apple 產品。
3.無需綑綁電訊服務合約。
每月月供實際年利率最低是0%，按此計算，5項產品月供金額如下：
此為循環貸款產品。所謂「先扣後供」，是先扣除了Trade-in價，才計月供金額，以iPhone 14 Pro為例，每月供款258元，24個月後共供款6192元，如果屆時你選擇向WeLab Bank賣出該iPhone 14 Pro，就不用繳清餘下的2408元；如果你選擇繼續擁有該手機，那麼最後一期供款就是2666元（即trade-in 換購價2408元+每月供款額258元）。
這就意味着，你有機會以零息分期，較相宜的價格使用該Apple產品最少24個月，最後向該銀行賣出二手機。不過，「有機會零息分期」的意思，代表你有機會要付息，以下列出上述計劃的3大注意點︰
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欄名 : 精明消費