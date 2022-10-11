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虛銀7折月供Apple產品 每月$207獲iPhone 14 有無隱藏細節？（附5產品Trade-in價）

精明消費 16:46 2022/10/11

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虛擬銀行 WeLab Bank 與Apple 指定授權經銷商推出創新月供計劃  「Apple 產品好賞分期計劃」，計劃涵蓋多款Apple 產品，會預先扣除產品的trade-in 換購價值，以低至七折月供Apple 產品。包括每月低至207元買入iPhone 14 (128GB)， 或以每月低至185元買入MacBook Air (256GB)，變相是原價約7折。可在全港各大豐澤和衛訊門市及網店使用這計劃。 

 「Apple 產品好賞分期計劃」主要特點： 

1.「先扣後供」即預先扣除產品的trade-in 換購價值，以低至7折月供多款Apple 產品，無隱藏附加費，毋須預繳任何費用。計劃中月供金額最低的產品是10.2”(64GB) iPad，每月供款額最低58元。 

2.設有「換購價值保證」，可在計劃完結後，靈活選擇Trade-in 換購或保留指定Apple 產品。 

3.無需綑綁電訊服務合約。 

每月月供實際年利率最低是0%，按此計算，5項產品月供金額如下：

    點擊圖片放大
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此為循環貸款產品。所謂「先扣後供」，是先扣除了Trade-in價，才計月供金額，以iPhone 14 Pro為例，每月供款258元，24個月後共供款6192元，如果屆時你選擇向WeLab Bank賣出該iPhone 14 Pro，就不用繳清餘下的2408元；如果你選擇繼續擁有該手機，那麼最後一期供款就是2666元（即trade-in 換購價2408元+每月供款額258元）。

這就意味着，你有機會以零息分期，較相宜的價格使用該Apple產品最少24個月，最後向該銀行賣出二手機。不過，「有機會零息分期」的意思，代表你有機會要付息，以下列出上述計劃的3大注意點︰

  • 該計劃聲稱「實際年利率低至0%」，然而實際年息仍然是要根據每個人的信貸記錄再做出最終的批核，如果你的信貸分數不是最優良的，WeLab Bank有可能收取利息，而它的網站並沒有列出參考年利率或利息範圍，讀者可能要到申請的一刻才知道是否要付息。
  • 銀行不會無緣無故給你着數，WeLab Bank透過此服務以吸收新客，因此列明需「於首次供款前成功開立WeLab Bank賬戶及登入WeLab Bank App以重新認證你的戶口」。
  • Trade-in資格及換購價值將根據每部裝置的實際情況和損壞程度而有所不同。如果設備符合產品換購商的產品驗收標準，則可以最高trade-in換購價值回購有關裝置，否則換購價或會較低。當然，如果到時讀者能找到其他更高Trade-in價的地方，便能賺取差價。

 

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