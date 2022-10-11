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Mox Bank私人貸款最低0.85厘 仲低過按息、拆息 但年利率是如何計算的？

個人增值 14:58 2022/10/11

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踏入10月，繼中銀香港率先推出稅務貸款後，虛銀Mox Bank把其「即時借」的年利率定為最低0.85厘，由於它標榜「清空稅務」、「輕鬆交稅」，估計是以此產品作為稅貸，對撼傳統銀行。

年利率低至0.85厘，不但遠低於按息，現在沒有任何一個期限的HIBOR比0.85厘低（今日隔夜HIBOR也要1.7厘），虛擬銀行是否不計成本燒錢？事實上，本網早前曾指出，借貸前別被廣告的標題騙了【見此頁】，Mox Bank的0.85厘有沒有隱藏細節？

事實上，據該行指出，0.85厘是以貸款額50萬元、60個月還款期計算，而且還計及5500元的現金獎賞，才得出0.85厘。若果不計現金獎賞，年利率則為1.29厘。

因此，若想在Mox Bank借貸，必先利用自己想借的金額及方便自己的還款期，再進行計算，然後考慮自己的還款能力是否可以承受。例如若以貸款額20萬元、還款期12個月計算，Mox Bank「即時借」的年利率為3.36厘。這並未計算現金回贈的，但若果只借20萬元，還款期又未到60個月那麼長，現金回贈就只有800元。

Mox Bank「即時借」現金回贈等級

    點擊圖片放大

不過，透過Mox Bank借私貸，也有以下幾大優勢。首先是24/7全天候可利用手機APP處理，該行更表示不用額外文件。另外，該行還款不設固定期限，由3至60個月內可自由訂立。最後，貸款金額上限雖然視乎客戶的Mox Credit信用限額，但Mox Bank表示，Mox Credit信用限額減去總還款額之後，該行會預留3,000元在Mox Credit「可用額度」，以免客戶完全無法消費。

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Mox 稅務 銀行 稅務貸款 私人貸款 借貸 虛擬銀行 香港經濟日報 中銀香港（02388）

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