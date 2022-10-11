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美股何時見底？看準一個指標 傳奇交易員︰見底前再跌10%

個人增值 13:55 2022/10/11

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著名對沖基金經理Paul Tudor Jones在相當年輕的時候就創立了Tudor Investment，並在1987年、只有33歲時就成功預測了美股會大崩盤，做空市場大賺逾億美元，從此成名，並在2008年再押注美股大跌而逆市大賺。

他近日接受美國CNBC訪問時認為，目前離美股見底還有一成跌幅，因為環球央行正在對抗一件數十年來未曾遇見的對手。

美聯儲正在與近40年來從未見過的東西作戰，那就是通脹。通脹就像擠牙膏，一旦它被擠了出來，就很難把它放回去了。

儘管投資者的股票、債券、外滙通通錄得虧損，但市場的波動性為交易員創造大量機會。

Paul Tudor Jones說，他有一份「衰退劇本」，大多數衰退從開始後持續約300天。「當我們陷入衰退時，美聯儲將停止加息，甚至在某個時候它會逆轉。」他並提醒大家，要緊訂一個指標。

在美國股市最終觸底之前，短期利率將停止上漲，並開始下跌。目前2年期美國國債孳息率高達4.3%，開始看起來有吸引力。

他預計，美國短期國債孳息率的轉折點，將有助因為通脹飆升而暴跌的資產迎來大規模反彈，包括加密貨幣。他坦言︰「我有對加密貨幣作少量分配。」

 

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