強積金累積多年終到「提取期」 退休後一次提取還是繼續投資？

早前，投資基金公會建議檢討強積金投資框架，放寬「累積期」與「提取期」投資限制，容許強積金基金投資於更多資產類別，讓基金經理的投資選項更多元化，並為「提取期」產品另行制訂一套指引與規定。允許更彈性設立只向65歲以上人士提供的特定「提取期」基金。當「提取期」投資有如此多利好條件下很多人會疑問，若積金局採納這些建議並實行，退休後選擇繼續投資還是照舊一次過提取好？



現時，積金局提供三種退休提取強積金的方式，分別是分期提取、一筆過提取和全數保留。現有強積金的投資範圍主要為本港及核准交易所股票和債券，可投資的範圍不大。

談及分期提取式基金，市面上亦有此類退休基金選擇，例如宏利推出的退休收益基金，是派息型的基金，旨在透過每月分發派息至強積金帳戶的方式，提供定期和穩定的收益。一般退休後（年滿65歲或以上）可以選擇分期提取，例如每月或每季提取特定金額作為另類收入來源、單次部分或全數提取都可。



投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，雖然現在65歲後可以分多次提取強積金，不過逾9成提取供款的人士都選擇一次過提取，而非讓投資一直滾存下去，可能會導致退休後的款項不能妥善使用及管理。因此，為更好改善現有強積金制度和實行方式，基金公會從投資範圍及社會需求等方面提出改善建議。



建議改革制度下的優勢



1.放寬投資限制 有助多元化投資

基金公會建議，容許強積金投資在高收益債券、基建或實物資產、私募股權或創業基金、基建及商品等不同資產類別。可讓基金經理為強積金成員選擇更多有助於回報增長的產品，可以更好地分散投資，為計劃成員爭取更多財富增值的機會。



2.應人口老齡化需求

根據政府統計局的統計，香港人的平均壽命逐年延長，2020年統計數據顯示男性的平均壽命是83.4歲，女性為87.7歲，而預計到2069年，男性的平均壽命達88.4歲，女性達93.9歲。並且整體人口不斷急劇老化，到2069年，預計65歲以上的人口比例達35%。

於是面臨的問題就是，人口的平均壽命越來越長，即退休後的時間越來越長，有機會出現強積金總額無法覆蓋整個退休生涯。在65歲退休後，還有長達20餘年，而很多人在65歲退休後一次過提取的強積金，就會增加退休生活入不敷出的風險。所以，投資基金公會提議放寬強積金的投資限制，容許投資於更多資產類別，這一舉措有助於幫助退休人士投資一直滾存增值，以保障退休後資金的妥善管理。

退休後一次過取回 抑或繼續滾存投資？

基金公會提出的制度改善建議一定程度上讓強積金成員有了更多的選擇及投資方向，但退休後選擇一次過提取還是繼續存放在強積金帳戶，還是要視乎個人的需求、投資教育程度及風險承受度。

首先，要考慮個人資產狀況或是否需要這筆資金作生活費或其他用途。其次，任何投資都具備一定風險，資產值會隨市場變化而變化，強積金成員應該具備基礎的投資知識及符合自己的風險承受度。

責任編輯：梁政琪

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