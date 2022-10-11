糖尿病已非「不保事項」 毋須驗身也可投保？

根據統計數據顯示，現時全港約有70萬名糖尿病患者，即每10人當中便有1人患上，而每2名糖尿病患者當中，便有1人確診時出現併發症。近年，年輕患者的數目有持續上升的趨勢，35歲以下的港人中，有2%患上糖尿病，而65歲以上的人士，比例更超過20%。由此可見，糖尿病可能遠在天邊，卻又可能近在眼前。

都市人生活繁忙，作息不定時、欠缺適量運動、美酒佳餚更是少不免的生活調劑品，若生活失衡，沒有好好守護健康，就有可能導致糖尿病。由於糖尿病初期幾乎沒有任何症狀，以致大部分患者未能及早控制與接受治療，直到身體感到不適或出現糖尿病併發症（如：糖尿眼、糖尿腳、腎衰竭、心臟病、中風等），便「手尾長」。出現併發症的患者，不但其起居飲食需要照顧者的協助與幫忙，同時亦會增加家庭的經濟負擔。

雖說糖尿病是難以根治的慢性疾病，但只要做好健康的風險管理，亦能活得自在。以下有兩個患有糖尿病的客戶個案與大家分享：

客戶1：男士，現年44歲，35歲時確診患上糖尿病。確診後一直遵循醫生的囑咐，注意飲食多運動，加上定期覆診及服藥，至今仍足跡遍佈各行山徑及健身中心，揮灑著汗水。

客戶2：女士，36歲時確診為糖尿病患者。她得悉病況後，便抱著要幸福快樂渡過每一天的心態，放肆的吃喝玩樂。6年間，便因為血糖不受控而引起腎衰竭及出現視網膜病變，不但視力受損，還需要每天洗腎，及後更接連中風、雙足潰爛而需截肢，身體每況愈下，多年的治療亦為她的家庭帶來沉重的負擔。

其實糖尿病患者要做好健康的風險管理，除了要注意飲食健康外，亦可考慮投保一份承保糖尿病併發症的危疾保障計劃。在舊日的保險世界中，大多數糖尿病患者難以通過保險公司核保而獲得保障，或病症會被列為不保事項。幸而，現時已有專為患有二型糖尿病人士而設的危疾保障，且毋須進行驗身。此外，市場上有終身壽險計劃會為於指定歲數確診糖尿病的客戶提供糖尿病現金津貼，有助分擔糖尿病患者的藥物開支；萬一不幸因糖尿病而需要截肢、患上腎衰竭或視網膜病變等的併發症，有關保障亦會提供併發症賠償，以舒緩治療期間的財務壓力，讓患者及其家人經濟上獲得一點喘息的空間，以從容及正面地面對糖尿病。

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