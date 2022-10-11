工銀亞洲4.1厘新息王 賺息3.5萬 華僑永亨12個月4厘 港元定存勝銀債

港股又創逾10年低位，定期存款成為最穩陣的「投資」，保底息高達4厘的銀色債券才剛在上月發行，本月即有港元定期存款升穿這個水平，最新有工銀亞洲推388天存期、4.1厘年息，起存額80萬元，從年利率及實際賺息金額兩方面，可謂完勝銀債。

工銀亞洲最高4.1厘

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需為工銀「理財金」客戶 維持80萬元理財總值

由於銀債有每人最多21手（21萬元）的局限，工銀亞洲達80萬元的起存額，適合有更多資金的讀者。以80萬元計，期內可賺息近3.5萬元。但此息率只適用於該行「理財金」客戶，即在該行維持80萬元的日均理財總值。

如果門檻低一點，只是綜合客戶，起存額降至10萬元，年利率也有4厘，同樣是388天存期，期內也賺息約4250元。

工銀亞洲同時把12個月存期加至3.95厘，雖然不及華僑永亨及部分虛擬銀行（見下文），但也具競爭力。該行的228天及128天存期，則分別加至3.9厘及3.6厘。而6個月加至3.8厘，更是和恒生銀行（00011）與華僑永亨一樣，屬全城最高。

華僑永亨12個月4厘

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需為「宏富理財」客戶 維持100萬存款及投資

昨日才報導過，虛擬銀行最高3.98厘創存息王，傳統銀行隨即跟進，華僑永亨收起388天存期，並把12個月年利率加至4厘，為該存期的全城最高，起存額為20萬元。同時，重新推出6個月及3個月存期，年利率分別為3.8厘及3.5厘。

不過，上述年利率僅限於「華僑永亨宏富理財」客戶，而要成為該層級客戶，需要維持100萬元存款及投資。

花旗Citigold新客戶 3個月美元3.5厘

花旗銀行也調升理財客戶的定存年利率，3個月港元及美元定存年息，分別加至3.4厘及3.5厘。雖然起存額只有5萬港元或1萬美元，但需為花旗私人客戶業務 / Citigold 戶口新客戶，又要同時持有指定產品結存。

發鈔行爭相加存息 滙豐也見3厘以上 中銀加港元美元息（附4大銀行存息比併）

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