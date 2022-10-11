「後疫情」時代的新機遇 旅遊及酒店業實現V型復甦 相關股份具吸引力

新冠疫情令全球幾乎所有行業均受到重創，並在2020年令旅遊及酒店業陷入停頓。但過去的危機（如911事件和全球金融危機）告訴我們，旅遊及休閒業總能迅速復甦。這次疫情亦不例外。酒店業在「封城」及防疫措施放寬後不久，展現出自我改造的韌性，在不同國家實現了V型復甦。

兩個關鍵趨勢重塑酒店業新格局

當大型連鎖酒店削減成本、尋求高效率時，許多小型連鎖酒店和獨立經營者亦不得不重新規劃其業務模式，以抵禦疫情帶來的衝擊。在此期間，這些相對小型的營運商開始與大型、發展成熟的全球酒店連鎖集團建立收益共享的合作關係。

這些協定可謂雙贏。小型酒店能夠利用大型酒店的優勢，包括龐大的市場營銷、分銷渠道和營運基礎設施；而透過收購及與當地精品酒店合作，大型連鎖酒店可以擴大地理版圖，豐富客戶體驗，並使收益來源更多樣化。

第二個趨勢則是生活方式的改變為酒店業轉型中起到作用。「工作度假」的趨勢吸引了全新的客戶群，為酒店業帶來了新需求，尤其是像Airbnb的替代住宿，便成為了這種新生活模式的主要受益者之一。 而企業亦因希望定期將員工和團隊聚在一起，舉辦面對面的活動，這重新帶動了對酒店住宿的需求。

被壓抑的旅行需求帶動航空業的復甦

與酒店業不同的是，航空業在後疫情時代的復甦相對緩慢。儘管防疫措施逐步解除，最近的航空旅行需求躍升，航空公司的收入持續增長，但該行業在應付人手短缺和通脹壓力的同時，更面臨著控制成本的挑戰。

不過，消費者強烈的旅行慾望並未因機票價格急劇上漲，或是航空公司服務的問題所嚇退。此外，隨著公司重開，訪問客戶的旅行亦已重啟，商務旅行幾乎恢復到疫情爆發前的水平。鑒於這些趨勢，我們預計未來的市場需求並不會軟化，也不會出現所謂「商務旅行將永久消失」的情況。

後疫情世界與「清零」下的新機遇

縱然市場存在通脹及地緣政治不穩等不確定性，我們認為旅遊及休閒需求依然強勁，特別是美國的中高收入群體，他們的消費對象已從商品轉向服務。鑒於市場持續增長，美國旅遊及住宿公司將提供具吸引力的投資機會。

中國在「清零」政策下旅遊及酒店業復甦之路可能不會一帆風順，但我們相信，一旦中國重新開放並放寬旅遊限制，將會有巨大的上升潜力。我們對中國的旅遊酒店股採取機會投資，在價格和估值仍處於低迷水平下，尋找有吸引力的購買機會。

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