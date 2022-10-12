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yuu萬聖節派對「瓜分」6,000,000分 鮮芋仙豆漿飲料系列買一送一

精明消費 07:30 2022/10/12

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.yuu：萬聖節派對「瓜分」6,000,000分

即日起至10月31日，yuu邀請大家參加萬聖節Party，首20,000名會員完成以下3個條件，就可以一齊分享萬聖節禮物高達6,000,000積分。

問題：如果yuu邀請大家參加萬聖節Party，你會變裝成咩角色？扮鬼扮馬嘅你又會喺派對上做啲咩？

1.喺本帖文留言簡單回答以上問題

2.讚好yuu Facebook，再讚好同分享本帖文

3.登記返yuu帳戶資料及活動詳情：按此

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2.鮮芋仙：豆漿飲料系列買一送一

即日起至10月14日，鮮芋仙尖沙咀、旺角、新蒲崗分店推出豆漿飲料系列買一送一優惠。

    點擊圖片放大

3.IKEA：九龍灣分店 10月獨享優惠

即日起至10月19日，九龍灣IKEA多款精選傢俬同家飾以超低價發售。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

撰文：hket小編

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【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展 

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