yuu萬聖節派對「瓜分」6,000,000分 鮮芋仙豆漿飲料系列買一送一

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虛銀7折月供Apple產品 每月$207獲iPhone 14 有無隱藏細節？（附5產品Trade-in價）
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1.yuu：萬聖節派對「瓜分」6,000,000分
即日起至10月31日，yuu邀請大家參加萬聖節Party，首20,000名會員完成以下3個條件，就可以一齊分享萬聖節禮物高達6,000,000積分。
問題：如果yuu邀請大家參加萬聖節Party，你會變裝成咩角色？扮鬼扮馬嘅你又會喺派對上做啲咩？
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即日起至10月14日，鮮芋仙尖沙咀、旺角、新蒲崗分店推出豆漿飲料系列買一送一優惠。
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撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選