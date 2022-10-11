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英鎊歐元未到最壞時候 大華銀行︰美滙明年才見頂

外匯、商品、債券 08:00 2022/10/11

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大華銀行指出，美聯儲加息未止，美滙指數今年難見頂，可能要到明年才觸頂，其他主要貨幣，例如近日跌至新低的英鎊及歐元，最壞情況尚未出現。

該行指出，美聯儲有能力擺脫對增長的擔憂，基本面似乎仍然良好，所以能夠把壓抑通脹放在首要位置。該行預計明年2月會加至4.5厘至4.75厘的最終目標。在此之前，美滙最終達到頂峰的道路充滿了不確定性，從去年6月的90低點，至目前略高於110水平，美滙指數的壯觀升幅很可能已去到最後階段，但不會在今年觸頂。

該行認為，直至明年初，美聯儲可能會最終停止緊縮周期，因為不能再忽視經濟增長的逆風。

然而，今年歐洲經濟前景黯淡，該行相信歐洲能源危機預計將惡化到冬季，預計歐元兌美元將在2022年第四季和2023年第一季進一步走弱至0.95，可能在明年第三季才重返一算。

英鎊方面，作為表現最差的G10貨幣，該行認為，最新減稅政策及不斷膨脹的赤字加劇了人們對英國經濟將從2022年第四季開始滑入長達一年的衰退的擔憂。鑑於英國宏觀經濟不穩定，該行預計英鎊貿易加權指數將進一步下跌至英國脫歐（2016 年）約 73 的低點（目前為 76），這將推動英鎊兌美元再次走低。

雖然我們不排除英倫銀行會大幅加息以穩定英鎊的前景，但鑑於英國經濟前景脆弱和美元普遍走強，其長期效力仍值得懷疑。該行把2022年第四季的英鎊兌美元預測更新為1.05、明年第二季及第三季始回升至1.08和1.12。

 

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