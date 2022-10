「活好當下」才能創造更大意義 管理層協助尋找優點來適應改變

人生不如意事 十常八九,如何應對其餘的一二,區別勝負兩家。

Steve Jobs,被自己創辦的公司炒魷魚。一個普通人,大概會精神崩潰。但傳奇人物如他,經過快速調整,便重新上路,更製作出不一樣的卡通片,贏得世界掌聲。此時,垂死的Apple,已是淹淹一息。SJ被邀請回去進行非同凡想(Think Different)的改革。以後的,成為了歷史。

Steve Jobs崇尚禪。而禪講求的,是簡單的「活好當下」。過去的成與敗,已過去,不需回首。未來的苦與樂,未發生,不值一提。唯有當下,Stay Hungry Stay Foolish,才能connect the dots,創造更大意義!

Steve Jobs的假想友Bill Gates,則選擇了另一條路。同樣熱愛電腦的他,建立了一個王國。但到了某一個時間點,當找到更合適的人,便毅然放下,專注自己另一個更大的人生使命 —— 貢獻自己改善世界。

Steve Jobs,改變了世界的做事模式。Bill Gates,改變了人類的生活常態。誰更偉大?其實,都不重要。關鍵是,他們的一小步,協助人類、世界走出更前的一大步。而這正是任何領導人,都擁有的無私情操。

改變,無論好與壞,都會被抗拒。因為人享受習慣了的舒適地帶。就算改變帶來的利遠大於弊,接受都不會是一時三刻。變幻原是永恆。作為管理層,如何協助同事適應變化?

SJ 和 BG的變革之路,不是幫助別人解決問題(problem solving),而是協助尋找優點 (strength finding)。兩者有什麼不同?現代管理學之父 Peter Drucker 這樣解釋:Results are obtained by exploiting opportunities, not by solving problems.

一個簡單心法,一條路,只要搞清和做對起點和終點,過程,萬變不離其宗。

挫折,是必然的。成功,是偶然的。

只要明白固中道理,就能「人生到處知何似,應似飛鴻踏雪泥。泥上偶然留指爪,鴻飛那復計東西。」

【關於作者】

溫佩麟(Joe Wan)為卓佳香港行政總裁,擁有超過20年豐富的專業服務、金融服務及會計經驗。作為一位創新的CEO,他領導團隊推出了不同數碼方案,並持續於香港推動企治管治的最佳做法準則(Best Practice), 提升企業競爭力。他喜歡從挑戰尋找新機遇,可以左右手寫字,懂得書法及駕巴士,亦是一名業餘高爾夫球員。

