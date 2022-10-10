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「活好當下」才能創造更大意義 管理層協助尋找優點來適應改變

博客 18:13 2022/10/10

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人生不如意事 十常八九，如何應對其餘的一二，區別勝負兩家。

Steve Jobs，被自己創辦的公司炒魷魚。一個普通人，大概會精神崩潰。但傳奇人物如他，經過快速調整，便重新上路，更製作出不一樣的卡通片，贏得世界掌聲。此時，垂死的Apple，已是淹淹一息。SJ被邀請回去進行非同凡想（Think Different）的改革。以後的，成為了歷史。

Steve Jobs崇尚禪。而禪講求的，是簡單的「活好當下」。過去的成與敗，已過去，不需回首。未來的苦與樂，未發生，不值一提。唯有當下，Stay Hungry Stay Foolish，才能connect the dots，創造更大意義！

Steve Jobs的假想友Bill Gates，則選擇了另一條路。同樣熱愛電腦的他，建立了一個王國。但到了某一個時間點，當找到更合適的人，便毅然放下，專注自己另一個更大的人生使命 —— 貢獻自己改善世界。

Steve Jobs，改變了世界的做事模式。Bill Gates，改變了人類的生活常態。誰更偉大？其實，都不重要。關鍵是，他們的一小步，協助人類、世界走出更前的一大步。而這正是任何領導人，都擁有的無私情操。

改變，無論好與壞，都會被抗拒。因為人享受習慣了的舒適地帶。就算改變帶來的利遠大於弊，接受都不會是一時三刻。變幻原是永恆。作為管理層，如何協助同事適應變化？

SJ 和 BG的變革之路，不是幫助別人解決問題(problem solving)，而是協助尋找優點 (strength finding)。兩者有什麼不同？現代管理學之父 Peter Drucker 這樣解釋：Results are obtained by exploiting opportunities, not by solving problems.

一個簡單心法，一條路，只要搞清和做對起點和終點，過程，萬變不離其宗。

挫折，是必然的。成功，是偶然的。

只要明白固中道理，就能「人生到處知何似，應似飛鴻踏雪泥。泥上偶然留指爪，鴻飛那復計東西。」

 

【關於作者】

溫佩麟（Joe Wan）為卓佳香港行政總裁，擁有超過20年豐富的專業服務、金融服務及會計經驗。作為一位創新的CEO，他領導團隊推出了不同數碼方案，並持續於香港推動企治管治的最佳做法準則（Best Practice）, 提升企業競爭力。他喜歡從挑戰尋找新機遇，可以左右手寫字，懂得書法及駕巴士，亦是一名業餘高爾夫球員。

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撰文 : 溫佩麟 卓佳香港行政總裁

欄名 : 溫子一言

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