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【品味投資】勞力士腕錶與iPhone 14合體！「地通拿」款鑲8粒鑽全球限量3部　索價106萬（多圖）

個人增值 18:14 2022/10/10

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早前本網報道，網絡上流傳了一段「勞力士iPhone」的影片，其手機外殼設計與勞力士手錶非常相似，而且用料不馬虎，用上24K金材質製成，相信是勞力士錶迷改裝而成，令一眾「勞迷」非常羨慕。好消息來啦！俄羅斯高級手機配件品牌Caviar推出其改裝新作品，為iPhone 14和iPhone 14Pro Max打造了2款全新手機款式，直接把Rolex手錶鑲嵌入iPhone上，2個均為全球限量款式。各位「勞迷」記得把握機會啦！

俄羅斯高級手機配件品牌Caviar，推出了2款以Rolex為外型的iPhone 14和iPhone 14Pro Max手機外殼，分別是全球限量只有3部的「DAYTONA」和全球限量只有99部的「SKELETON BOOSTER」。

【勞力士QC再厲害　全新錶都會有瑕疵！ 鐘錶行點樣把關確保品質？：按此

透明錶盤款式8.9萬元一部

Caviar官網形容，「DAYTONA」的設計是手機機身採用1930年代賽車的風格製造，而手機上的勞力士腕錶為「勞力士宇宙計型地通拿」參考116508型號，錶直徑為40毫米，並分別在腕錶數字上鑲有8粒鑽石。以iPhone 14 Pro Max 1TB 為例，售價為93萬美元以上（約106萬港元），非常昂貴。

另一款「SKELETON BOOSTER」的設計以黑色為主色，手機殼上的腕錶為帶有透明錶盤的鏤空腕錶，顯示出發條，腕錶的細節採用雙重電鍍技術和24K的鍍金。Caviar的網上顯示，這一個款式的iPhone 14 Pro Max 1TB售價為1.16萬美元（約9.1萬港元），全球限量只有99部。

■「DAYTONA」■

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■「SKELETON BOOSTER」■

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責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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