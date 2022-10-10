【加密貨幣】三箭資本倒閉　旗下數百個NFT價值暴跌98%

上周Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）確認重啟收購Twitter的消息傳出後，狗狗幣曾隨即上漲超過8% 。馬斯克是memecoin狗狗幣的支持者之一。上周比特幣價格於19,000-20,000美元區間徘徊，比特幣於10月7日周五報19,959美元，一周上升1.9%。以太幣一周上升1.3%，周五報1,352美元。

已申請破產的加密對沖基金三箭資本所擁有的數百個非同質化代幣（NFT）已被移交給監管破產程序的清盤人Teneo負責。初部估計這些優質NFT的投資金額共值3,500萬美元。而自三箭資本倒閉後，估計投資價值現只值625ETH，按當前市場價格計算，價值約為850,000美元（編按︰當前市價較其投資金額大跌98%）。而89%的NFT流通性非常低，例如它們過去7天交易少於35次。這些NFT收藏品現在將被出售，據估計三箭資本欠債權人28億美元。

Web3已成為最受關注的概念之一，消息不斷。Near Foundation於10月4日宣布Google Cloud和Near Protocol的新合作，為Near的Web3啟動平台 Pagoda提供基礎設施。Pagoda於2022年2月推出，是一個啟動平台，開發人員可以使用Pagoda工具套件在NEAR上構建、部署、測試和交互智能合約。Google Cloud亦於9月宣布與幣安的智能合約區塊鏈平台BNB Chain建立類似的合作夥伴關係。

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Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周五報4941點，一周上升1.56%；ix比特幣指數報4821點，一周上升1.95%；ix以太幣指數報11617點，一周上升1.26%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 4941 +1.56%（+76） ix比特幣指數 4821 +1.95%（+92） ix以太幣指數 11617 +1.26%（+144） *截至2022年10月7日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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