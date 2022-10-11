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傾向儲蓄的中國人佔58% 儲錢愈多愈好嗎？

個人增值 09:00 2022/10/11

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根據中國人民銀行最新的城鎮儲戶問卷調查顯示，傾向於「更多儲蓄」的居民佔58.1%，雖然比上季減少0.3百分點，但比例仍超過50%，即表示居民儲蓄意願持續較強。而傾向於「更多投資」的居民雖然比上季增加1.2個百分點，但僅佔19.1%。雖然傾向於投資的居民相對比例有所上升，但大部分居民還是傾向於儲蓄。中國人向來比較喜好儲錢，為何儲蓄率如此高？儲錢愈多愈好嗎？適當的儲蓄是可取的，而過高的儲蓄率反而會帶來不利影響。

高儲蓄率原因
1.中國的傳統習慣
由於中國自古以來的傳統文化就是勤儉節約，大部分中國人都比較喜愛儲錢，特別是年長一輩，覺得存下的錢越多就越有安全感，亦可以為自己和家人增多一份保障，在未來需要錢的時候，也能夠及時應對。

2.全球疫情仍未結束
第二個原因也是最重要的原因是現時全球疫情還未結束，全球經濟還未完全恢復。因此，居民收入還沒有得到更大的改善，導致居民消費意願減弱，繼而帶來了儲蓄意願的增強。加上中國内地的「清零政策」使他們無法像疫情前一樣全球旅行，因此用於旅遊、交通、住宿、旅遊購物等這筆支出也將會轉變成居民的儲蓄。

3.股市不穩定
由於全球疫情加上國際形勢的緊張，股市非常不穩定。眾所周知，股票是高風險投資，在市場大環境不景氣下，加上居民收入減少，很多人為了保障自己僅有的資金，寧願放棄高風險帶來的高收益，轉而選擇能夠規避風險的儲蓄。

4.樓價下跌預期增強
在經濟疲軟的環境下，房地產市場也出現一定調整，開發商普遍面臨資金壓力，降價售樓回籠資金的現象增多，帶來居民樓價下跌預期增強，有可能使一部分原本希望買樓的居民進入觀望狀態。而買樓的資金量通常較大，部分居民可能會將買樓的資金轉化成短期儲蓄或中期儲蓄，所以這也會導致居民儲蓄意願的增強。

高儲蓄的負面影響
對於個人而言，儲蓄越多就可以有越多的資金應對未來的突發事件，並且可以滿足自己購買某种資產或者消費的需求。但過度的儲蓄也會因無法抵禦高昂的通貨膨脹而逐漸貶值，久而久之資金無增反減。

對於國家經濟而言，高儲蓄率可以提高銀行的流動性，即居民儲蓄的資金會被銀行、企業和政府挪作他用，在經濟的其他部門起作用。但過度的儲蓄也會令居民的消費能力降低，損害國家經濟增長。居民的儲蓄本質上是將消費遞延到未來，即居民的錢總有一日會轉化成消費，只是時間的問題。而如果每個人都不消費，或無限期遞延消費，就會擾亂經濟鏈的正常運作，導致金融系統壞賬、政府財政赤字等。長期而言，國家整體經濟會面臨衰退風險。而經濟的運行是相互影響的，若整體經濟面臨衰退，個人經濟也難幸免。

所以，穩定的儲蓄率能促進經濟健康發展，而過高的儲蓄率，並不是積極的表現。雖然過高的儲蓄率會產生一定的危害，但並不意味着全然不應儲蓄。比如現時正處於全球疫情期間，全球經濟都不容樂觀，許多人陷經濟困境，現時適當地儲錢以應對變幻莫測的大環境無疑是可取的。

 

 

責任編輯：梁政琪

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