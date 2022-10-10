小型券商相繼結業 網民︰生意好呀？股市一潭死水仲加印花稅？

港股又跌500點，今年不但恒指無眼睇，連美股都死氣沉沉，有網民就在討論區上引述一篇數月前的報導，指「港證券行排隊執笠」，多人參與討論，有人歸因於傳統中小型證券行自己不思進取，沒有好好改善客戶體驗，搞好網站及APP。亦有人指是市況原因，更直斥港府加印花稅不利券商行業。

網民討論小型證券行「死因」

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早幾年港股成交額日均都逾千億元，今年則持續下滑，有時只得600億元左右。行業萎縮之下，排名較後的C組券商更加無肉食。據港交所的資料，單計交易所參與者數目，截至今年第二季是623家，相比2019年第二季的657家已減去逾30家。

而今年結業的最轟動相信是一通證券，以往一直以平佣作招倈，吸引了不少客戶，但年初突然宣布結業；其後中南證券亦結業，直言市場環境變化，不再適合小型券商生存。

港股加印花稅或者是其中一個因素，亦有網民歸咎於港股不及美股好炒，直言美股跌了仍有上升希望，如果買騰訊 （00700） 或阿里巴巴 （09988） 只是輸少當贏。

除了市況不景，亦有人指不少年輕股民都用IB、富途等，因網上操作方便，更有網民直言已沒有人去證券行睇報價機了。

綜合以上言論，大家認為傳統小型券商結業潮的原因主要有三︰

市況不佳，港股成交凋零，小型券商生存空間狹窄

政府加印花稅，嚇跑股民

網絡券商更能吸納年輕客戶群

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