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港元定存3.98厘直逼銀債 虛銀燒戰 爭奪存息王

收息攻略 12:30 2022/10/10

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上星期，兩間虛擬銀行都把港元定存年利率加至3.8厘【見此處】，本周即再殺出另一家虛銀，把存息加至近4厘以搶客。

匯立銀行（WeLab Bank）最新推出24個月存期，年利率高達3.98厘，不但高過平安壹賬通銀行（PAOB）及livibank的3.8厘，更直逼銀色債券的4厘保底息。

匯立銀行的18個月存期也由3.6厘加至3.88厘，12個月存期則由3.3厘，加至與同行看齊的3.8厘。9個月及6個月存期也分別加至3.7厘及3.6厘，也是虛銀中最高。

虛擬銀行高息定存（年息由低至高排列）

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8間虛擬銀行一直都在打燒錢戰，而定期存款是近期的戰場所在。匯立銀行近日積極加存息，皆因上半年客戶存款跌了7%，但同時稅前虧損少了，淨利息收入虧轉盈，有空間調高息口吸客。

GoSave 2.0新增多個存期 惟不再免費提早攞錢

該行上周先把其定存產品化身成「GoSave 2.0」，新增多個存期。本周再新增24個月，並把年息加至近4厘，入場門檻和之前一樣，只是10元。不過需留意，該行把GoSave產品更新後，不再提供存款期內免費提取的服務，若要提早取款則要全額提取，存款亦將不計利息，該行並且會收取手續費。

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欄名 : 存款收息

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