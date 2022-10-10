  • 26°C
香港時間 : 20221010日 (週一) 13:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

發鈔行爭相加存息 滙豐也見3厘以上 中銀加港元美元息（附4大銀行存息比併）

收息攻略 11:57 2022/10/10

分享：

分享：

近來多人關注定期存款，中小型銀行的存息固然較高，但並不是人人都有這些銀行的戶口，想開新戶口也要抽時間。不過近日大型銀行也相當積極，滙豐銀行近3星期就加了3次存息，最新也加至3厘以上，對獅子行而言相當少見。但讀者要留意下圖，不同類型的滙豐戶口，享有的利息有差別。

滙豐再加存息

    點擊圖片放大
    +2

如上圖可見，滙豐把港元及美元定存都加至最高3.1厘，適用於12個月存期，起存額雖然只有1萬港元或2000美元，但只限尚玉或卓越理財客戶，如果是滙豐One或其他客戶，最高為2.9厘。

而無論12個月、6個月或3個月、港元或美元、尚玉或滙豐One戶口，存息均一律較上周調高0.3厘。6個月港元存息加至2.8厘，6個月美元更加至3厘。

中銀香港亦不甘人後，今日也上調了新資金存息，12個月及6個月港元定存加至2.8厘，美元則加至3厘。雖然息口較滙豐低，但入場門檻也較相宜，選用綜合理財服務的客戶便可。

發鈔行之中則以渣打銀行最高，目前網上新資金定存，港元有3.3厘，美元有3.4厘。

若計及恒生銀行，則3大發鈔行都有所不及，因恒生的特選客戶最高存息達到3.8厘。但該行只有6個月及3個月存期的選擇。

中銀、渣打及恒生的定存優惠

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

高息定存 - 港元定存3.98厘直逼銀債 虛銀燒戰 爭奪存息王
今日
港元定存3.98厘直逼銀債 虛銀燒戰 爭奪存息王
【跨行轉帳】美元定存最高4.3厘 想轉美金去另一間銀行做定期？比較跨行轉帳費用
2022/10/08
【跨行轉帳】美元定存最高4.3厘 想轉美金去另一間銀行做定期？比較跨行轉帳費用
虛銀搶奪存息王 3.8厘港元息破頂 高過傳統銀行 賺息7,600元
2022/10/07
虛銀搶奪存息王 3.8厘港元息破頂 高過傳統銀行 賺息7,600元
英鎊定存加息搶錢 一年期4.5厘 一星期13.88厘（附各存期年息一覽）
2022/10/07
英鎊定存加息搶錢 一年期4.5厘 一星期13.88厘（附各存期年息一覽）
英鎊定存4.5厘 發鈔行瘋搶外幣 加元、澳紐3.5厘 全城最高
2022/10/07
英鎊定存4.5厘 發鈔行瘋搶外幣 加元、澳紐3.5厘 全城最高
經濟 香港經濟日報 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 渣打集團（02888） 美元 定期存款 港元定期存款 港元 銀行

上一篇文章

港元定存3.98厘直逼銀債 虛銀燒戰 爭奪存息王

下一篇文章

虛銀搶奪存息王 3.8厘港元息破頂 高過傳統銀行 賺息7,600元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

高息定存 - 恒生特選客戶3.8厘 冠絕四大行 Livi Bank 12個月3.8厘 虛銀最高
恒生特選客戶3.8厘 冠絕四大行 Livi Bank 12個月3.8厘 虛銀最高
英鎊定存加息搶錢 一年期4.5厘 一星期13.88厘（附各存期年息一覽）
英鎊定存加息搶錢 一年期4.5厘 一星期13.88厘（附各存期年息一覽）
【高息定存】滙豐恒生齊加存息 3.3厘搶年結資金 虛銀最高3.6厘
【高息定存】滙豐恒生齊加存息 3.3厘搶年結資金 虛銀最高3.6厘
虛銀搶奪存息王 3.8厘港元息破頂 高過傳統銀行 賺息7,600元
虛銀搶奪存息王 3.8厘港元息破頂 高過傳統銀行 賺息7,600元
英鎊定存4.5厘 發鈔行瘋搶外幣 加元、澳紐3.5厘 全城最高
英鎊定存4.5厘 發鈔行瘋搶外幣 加元、澳紐3.5厘 全城最高
高息定存 - 美元定存 東亞最高4.1厘 再多一家本地銀行突破4厘
美元定存 東亞最高4.1厘 再多一家本地銀行突破4厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款