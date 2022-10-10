發鈔行爭相加存息 滙豐也見3厘以上 中銀加港元美元息（附4大銀行存息比併）

近來多人關注定期存款，中小型銀行的存息固然較高，但並不是人人都有這些銀行的戶口，想開新戶口也要抽時間。不過近日大型銀行也相當積極，滙豐銀行近3星期就加了3次存息，最新也加至3厘以上，對獅子行而言相當少見。但讀者要留意下圖，不同類型的滙豐戶口，享有的利息有差別。

滙豐再加存息

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如上圖可見，滙豐把港元及美元定存都加至最高3.1厘，適用於12個月存期，起存額雖然只有1萬港元或2000美元，但只限尚玉或卓越理財客戶，如果是滙豐One或其他客戶，最高為2.9厘。

而無論12個月、6個月或3個月、港元或美元、尚玉或滙豐One戶口，存息均一律較上周調高0.3厘。6個月港元存息加至2.8厘，6個月美元更加至3厘。

中銀香港亦不甘人後，今日也上調了新資金存息，12個月及6個月港元定存加至2.8厘，美元則加至3厘。雖然息口較滙豐低，但入場門檻也較相宜，選用綜合理財服務的客戶便可。

發鈔行之中則以渣打銀行最高，目前網上新資金定存，港元有3.3厘，美元有3.4厘。

若計及恒生銀行，則3大發鈔行都有所不及，因恒生的特選客戶最高存息達到3.8厘。但該行只有6個月及3個月存期的選擇。

中銀、渣打及恒生的定存優惠

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