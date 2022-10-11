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J.CO $70享秋日冬甩三件及飲品一杯 百老匯院線會員限定 戲票買1送1

精明消費 07:30 2022/10/11

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.J.CO：70元享特色冬甩三件及飲品一杯

秋日精選優惠，即日起至10月16日，到J.CO可以優惠價70元享用J.CO特色冬甩三件及細杯裝飲品一杯。

    點擊圖片放大

2. 百老匯院線：會員限定 戲票 買1送1

即日起至11月23日，bcinephile會員及MOViE MOViE會員可享百老匯院線星期一至四正價戲票買一送一購票優惠。

票房、網上都可享優惠：
於票房購票出示電子會員證即可享優惠
於百老匯院線網站或手機應用程式購票，bcinephile 會員/ MOViE MOViE會員需輸入指定優惠碼方可享有優惠：
bcinephile 會員 : BCB1G1
MOViE MOViE會員: MMB1G1

登記成為會員：按此

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3.Fortress 豐澤：以低至31折 換購Neoflam Sherbet 廚具系列

即日起至12月31日，凡於豐澤網店及門市購買任何產品可以低至31折的換購價，換購4款韓國製造、甜美蜜桃色廚具。

網店：按此

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    +2

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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