【理財要貼地】專家指投資名錶有「錢」景！勞力士金錶定鋼錶升值潛力更大？

美國加息震散環球資產，有專家就建議可以考慮將部分資金轉投另類投資，投資名錶成為資金新出路？勞力士究竟是金錶抑或鋼錶升值潛力更大？今集《理財要貼地》請來名錶收藏家及投資專家，跟你探討名錶投資，還有名錶冷知識分享！

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名錶成為資金新出路？

美國加息陰霾未散，利達LW A.M.基金經理兼首席投資策略師黃耀宗（Andy）分析指，這段時間在傳統市場裡，即股票、債券等，受累突如其來的加息預期，再加上經濟衰退炒作，很多不同的金融資產也有很大幅度的回落。

他指：「在加息周期下，大家會尋找一些實物投資的取替，實物投資在這段時間比較多的優勢。 」他續指，「現在大家會更想走入一個高端圈子的實物，可能也會想到酒、名車、名錶，所以實物投資會是其中一個受惠的，或者是合適現市況的資產。」Andy建議另類投資現市況可以佔持倉比例的3成。

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勞力士大對決：金錶 VS 鋼錶 邊樣升值潛力更大？

彭博指出，手錶市場研究機構WatchCharts的「勞力士市場指數」於2022年9月回穩。彭博預料，勞力士價格或已開始見底反彈，現時想入場炒勞力士有何要注意？到底是金錶抑或鋼錶的升值潛力更大？

「其實現時跌得最多的，我自己覺得是運動錶，有升值潛力就是金錶。」名錶收藏家李俊謙（Johnson） 分析指。他認為大家也可以參考新錶情況，新錶跌價的都是運動錶，不是跌得太多的都是金錶如Day-Date。

▲ 「其實現時跌得最多的，我自己覺得是運動錶，有升值潛力就是金錶。」名錶收藏家李俊謙(Johnson) 分析指。他認為大家也可以參考新錶情況，新錶跌價的都是運動錶，不是跌得太多的都是金錶如Day-Date。

Johnson又謂：「因為鋼錶通常都是入門款，每個人的第一隻手錶，可能都會選擇鋼錶，可能其價錢比較低，令鋼錶在市場流通量特別大；以前買一隻Day-Date的價錢，可以買到一層物業，復古的Day-Date數量特別少，值得投資的我會覺得是Day-Date金錶。」他說，鋼錶以前是工具錶，讓人用來潛水，GMT Master讓人去旅行時看兩地時間，「那些流通量特別大，我不認為會升值得很厲害。」。

新裝 VS 舊裝勞力士炒邊樣？

那新裝及舊裝勞力士，哪樣更值得炒？「多舊裝錶的錶面物料、製造方式，是新錶已經不會再做；新錶是量產的，即使儲了一大筆錢買，我覺得收藏價值也不高。」Johnson又稱：「舊錶可能已經歷過打仗，可能經歷太長時間，有些已經損壞，有些已經遺失，剩餘的數量不多，你找到隻『靚』的就有收藏價值。」

▲ 「多舊裝錶的錶面物料、製造方式，是新錶已經不會再做；新錶是量產的，即使儲了一大筆錢買，我覺得收藏價值也不高。」Johnson又稱：「舊錶可能已經歷過打仗，可能經歷太長時間，有些已經損壞，有些已經遺失，剩餘的數量不多，你找到隻『靚』的就有收藏價值。」

3大條件評估名錶升值潛力

聽完專家分析金錶、鋼錶、新裝及舊裝勞力士的升值空間，那麼究竟評估一隻錶的升值潛力，要看甚麼條件？Johnson就拆解3大條件評估名錶升值潛力：

（1） 手錶成色、有沒有打磨

（2） 是否限量版、限量多少隻

（3） 定價在中價較有機會升值

▲ Johnson解釋道，名錶如果定價特別高，能夠買的人就不多，買得起的都未必是會賣出來的人，變相沒有市場，不太可能升得勁，定價在中價位置的名錶，多些人可以負擔得到，多些人做買賣，那隻錶就比較有機會升值。

Johnson解釋道，名錶如果定價特別高，能夠買的人就不多，買得起的都未必是會賣出來的人，變相沒有市場，不太可能升得勁，定價在中價位置的名錶，多些人可以負擔得到，多些人做買賣，那隻錶就比較有機會升值。

第四季名錶投資筆記

Johnson籲大家勿盲目地投資，又指第四季主要可留意3種名錶：（1） 特別錶面的勞力士Day-Date、（2） 卡地亞（Catier）限量版手錶、（3） 柏德菲臘（Patek Philippe）複雜功能手錶。

Johnson另盤點幾個看好的名錶品牌：Patek Philippe柏德菲臘（PP）、Audemars Piguet愛彼（AP）、A. Lange & Söhne朗格及Cartier卡地亞。

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勞力士冷知識：1個特徵分清錶面物料 價錢高3倍！

原來用1個特徵可分清勞力士錶面物料，價錢更隨時高3倍！「怎樣可以分辨到那隻Day-Date是否石頭錶面或貝殼錶面，在錶面上的星期、日期，如果是石頭錶面的話，那個窗框是有金色框的，如果普通錶面就沒有的，兩者比較價錢可以相差3倍，石頭錶面會比普通金面貴3倍。」Johnson指。

Johnson稱，曾經有拍賣行將一隻錶黑瑪瑙Onyx金潛水錶當成了普通黑面寫描述，「沒有人特別留意有沒有金色框，其實那隻手錶在日期窗是有金色框的，有人用低價買了，當成一隻黑面的『金水鬼』買了那隻錶，所以學了這個知識是有用的。」

▲ 「怎樣可以分辨到那隻Day-Date是否石頭錶面或貝殼錶面，在錶面上的星期、日期，如果是石頭錶面的話，那個窗框是有金色框的，如果普通錶面就沒有的，兩者比較價錢可以相差3倍，石頭錶面會比普通金面貴3倍。」Johnson指。 ▼ 點擊圖片放大

投資名錶唔一定要買實物？

想投資名錶但又不夠熟悉鐘錶市場，又不想自己做研究「撞板」？現時市面上有一些投資產品可以透過基金方式投資名錶。以LW利達推出的名貴手錶基金（LW Luxury Watch Fund）為例，基金會每日調整名錶收藏組合，每3個月有一次評估報表，基金的入場費是10萬美元，名錶收藏包括一些價值至少幾百萬港元的名貴手錶。

Andy建議投資者將個人擁有一隻錶以及投資一隻錶分開：「分開兩者會更好，當你擁有一隻錶時，你可能會關注款式，或自己是否喜歡那個感覺，有時會取捨了升值潛力；但如果你留意到有些錶，只是關注投資角度，就可以用到一籃子因素及角度，去評估整個資產升值或走勢的看法。」

▼ 點擊圖片放大 ▲ Andy建議投資者將個人擁有一隻錶以及投資一隻錶分開：「分開兩者會更好，當你擁有一隻錶時，你可能會關注款式，或自己是否喜歡那個感覺，有時會取捨了升值潛力；但如果你留意到有些錶，只是關注投資角度，就可以用到一籃子因素及角度，去評估整個資產升值或走勢的看法。」

記者：何美澄

*同場加映*

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