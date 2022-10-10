550萬超豪硬頂開篷車　Ferrari 296 GTS

▲ 550萬超豪硬頂開篷車Ferrari 296 GTS

法拉利296 GTS，乃是現役中置引擎跑車296車系的硬頂開篷版本。自廠方今年4月在網上發布新車資料後，這部車廠史上首度配備V6渦輪增壓引擎的量產開篷跑車，如今也正式在香港推出。

296 GTS的名字是這樣解構的-29，來自引擎的2.992公升排氣量；6，是它的汽缸數目；GTS，則是Gran Turismo Spider的縮寫。新車的輕量化可摺疊式硬頂以全電動控制，開啟或關上過程僅需14秒，在車速不高於45km/h情況下也可如常操作。

▲ 法拉利現役中置引擎跑車296車系的硬頂開篷版本296 GTS，最近終於抵港。

▲ 法拉利現役中置引擎跑車296車系的硬頂開篷版本296 GTS，最近終於抵港。

極速開篷

車身與頂篷的分隔綫位於B柱上方，篷頂開啟後會巧妙地收納在引擎艙與駕駛艙之間位置，可確保引擎得到足夠散熱效果之餘，車身外形的綫條美感亦可完全保留下來。

▲ 行車時，車頭擋風玻璃頂部會跟B柱形成一個無形的氣流罩，減少吹進車廂的亂流。

同時，設計師在駕駛艙後方設置了一個活動式車窗，當篷頂開啟時，座艙與車身後部會由這扇玻璃窗隔開，於高速行車時，氣流會在前擋風玻璃頂緣與B柱之間形成一個無形護罩，大幅減少吹進車廂的亂流，確保乘客在任何速度下也可得到最高舒適性。

▲ 為了提升引擎散熱效果，這些車身進風口絕對是不可或缺的設計。

無視重量變化

與296 GTB一樣，296 GTS起用編號F163的2.992公升V6汽缸雙渦輪增壓動力，這引擎在研發階段時已經贏得「Piccolo V12」，亦即意大利文中「小型V12」的稱號。其V形夾角角度為120度，重心更低之餘，亦容許兩個渦輪增壓器以「Hot-Vee」形式擺放在兩排汽缸中間，有效提升引擎熱效率。

▲ 這副F163引擎，令296 GTS成為史上首部配用V6渦輪增壓動力的量產開篷車。

▲ 引擎轉速紅綫在8,500rpm才出現，是典型的超級跑車表現。

單計引擎的話，最大馬力為663cv，跟混合動力系統配合後，合計輸出則會增加至830cv / 8,000rpm，峰值扭力達75.46kgm / 6,250rpm。296 GTS那個可外接充電式混合動力（PHEV）系統，備有容量7.45kWh的鋰離子電池，在eDrive純電力行駛模式下，最高行車速度135km/h，最大續航里程則為25公里。

▲ 法拉利跑車身上的每個細節，其實都與氣流動力表現息息相關。

▲ 透過輕觸式面板去調校車側後鏡角度，乃是近年法拉利新車的特色之一。

盡管296 GTS的車身淨重較296 GTB增加了70公斤，達1,540公斤，卻沒有明顯削弱車輛的速度反應，完成0-100km/h加速只需2.9秒。而於法拉利車廠Fiorano跑道的圈速則為1分21.8秒，依舊是超級跑車的表現。

▲ 車廂設計與296 GTB相同，一樣充滿戰鬥格。

▲ 兩張座椅的乘坐感舒適，而且兩側承托力充足，能滿足不同行車狀態的需要。

規格表

售價：$5,492,800起

車型：雙門兩座位混合動力開篷超級跑車

引擎：2.992公升V6汽缸、雙渦輪增壓器

壓縮比：9.4:1

電池：7.45kWh鋰離子電池

合計最大馬力：830cv / 8,000rpm

峰值扭力：75.46kgm / 6,250rpm

驅動：中置引擎、後驅、8前速雙離合器自排

車身：4,565 X 1,958 X 1,191mm

輪軸距：2,600mm

車身淨重：1,540kg

前/後重量比：40.5 / 59.5

輪胎：前～245/35ZR20／後～305/35ZR20

0-100km/h加速：2.9秒

極速：超過330km/h

Fiorano圈速：1分21.8秒

查詢：Blackbird Concessionaires（2376 8080）

記者︰黃依情