550萬超豪硬頂開篷車　Ferrari 296 GTS

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法拉利296 GTS，乃是現役中置引擎跑車296車系的硬頂開篷版本。自廠方今年4月在網上發布新車資料後，這部車廠史上首度配備V6渦輪增壓引擎的量產開篷跑車，如今也正式在香港推出。
296 GTS的名字是這樣解構的-29，來自引擎的2.992公升排氣量；6，是它的汽缸數目；GTS，則是Gran Turismo Spider的縮寫。新車的輕量化可摺疊式硬頂以全電動控制，開啟或關上過程僅需14秒，在車速不高於45km/h情況下也可如常操作。
極速開篷
車身與頂篷的分隔綫位於B柱上方，篷頂開啟後會巧妙地收納在引擎艙與駕駛艙之間位置，可確保引擎得到足夠散熱效果之餘，車身外形的綫條美感亦可完全保留下來。
同時，設計師在駕駛艙後方設置了一個活動式車窗，當篷頂開啟時，座艙與車身後部會由這扇玻璃窗隔開，於高速行車時，氣流會在前擋風玻璃頂緣與B柱之間形成一個無形護罩，大幅減少吹進車廂的亂流，確保乘客在任何速度下也可得到最高舒適性。
無視重量變化
與296 GTB一樣，296 GTS起用編號F163的2.992公升V6汽缸雙渦輪增壓動力，這引擎在研發階段時已經贏得「Piccolo V12」，亦即意大利文中「小型V12」的稱號。其V形夾角角度為120度，重心更低之餘，亦容許兩個渦輪增壓器以「Hot-Vee」形式擺放在兩排汽缸中間，有效提升引擎熱效率。
單計引擎的話，最大馬力為663cv，跟混合動力系統配合後，合計輸出則會增加至830cv / 8,000rpm，峰值扭力達75.46kgm / 6,250rpm。296 GTS那個可外接充電式混合動力（PHEV）系統，備有容量7.45kWh的鋰離子電池，在eDrive純電力行駛模式下，最高行車速度135km/h，最大續航里程則為25公里。
盡管296 GTS的車身淨重較296 GTB增加了70公斤，達1,540公斤，卻沒有明顯削弱車輛的速度反應，完成0-100km/h加速只需2.9秒。而於法拉利車廠Fiorano跑道的圈速則為1分21.8秒，依舊是超級跑車的表現。
規格表
售價：$5,492,800起
車型：雙門兩座位混合動力開篷超級跑車
引擎：2.992公升V6汽缸、雙渦輪增壓器
壓縮比：9.4:1
電池：7.45kWh鋰離子電池
合計最大馬力：830cv / 8,000rpm
峰值扭力：75.46kgm / 6,250rpm
驅動：中置引擎、後驅、8前速雙離合器自排
車身：4,565 X 1,958 X 1,191mm
輪軸距：2,600mm
車身淨重：1,540kg
前/後重量比：40.5 / 59.5
輪胎：前～245/35ZR20／後～305/35ZR20
0-100km/h加速：2.9秒
極速：超過330km/h
Fiorano圈速：1分21.8秒
查詢：Blackbird Concessionaires（2376 8080）
記者︰黃依情
撰文 : 道仁
欄名 : 型男玩物誌