【Netflix電影】《金髮夢露》還原一代性感女神　女角大膽演出被指物化女性

▲ Netflix《金髮夢露》講述荷里活傳奇性感女星瑪麗蓮夢露的短暫一生，由曾演出《007：生死有時》的古巴女星Ana de Armas飾演。

即使從成名至猝逝只是短短十多年，甚至已經離世60年，瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的銀幕形象依舊鮮明，甚或可以說是歷久不衰於美式流行文化中。Netflix近日上映的《金髮夢露》（Blonde），便是又一齣以夢露為主角的改編電影。就像角色原形般既神秘又令人着迷，電影甫上綫即登上熱門播放，與此同時亦因當中的裸露畫面及性相關內容引起各方議論，話題不斷。

說到20世紀命運多舛的金髮女郎，瑪麗蓮夢露必然是最重要的一位。導演Andrew Dominik根據作家Joyce Carol Oates 2000年的英文同名小說改編，從夢露童年開始，一直至她香消玉殞。

▲ 電影以黑白和彩色畫面交錯穿插，重組夢露童年與成年的故事。（黑白圖片、Netflix劇照）

《金髮夢露》講述這位荷里活傳奇性感女星瑪麗蓮夢露鏡頭前後的短暫一生，由曾演出《007：生死有時》的「邦女郎」，西班牙裔古巴女星Ana de Armas演繹。Ana在《007》電影中飾演的「邦女郎」，有別於歷代女特務，戲中她性感、強悍同時可愛的角色魅力，獲不少影迷喜愛，更被大讚為邦女郎的性感形象帶來新鮮感。

女主角造訪夢露墳墓

為演好一代女神，Ana透露自己花了9個月時間跟語言專家練習，模仿夢露帶有喘息聲的獨特性感嗓音，在拍攝完畢後更重新錄製對白。而在拍攝前，Ana更曾造訪瑪麗蓮夢露的墳墓，請求在天上的她之允許。至於因電影的裸露程度而引起的爭議，Ana回應媒體指有許多節目或電影的裸露程度遠比《金髮夢露》大膽，而為了要訴說這段故事，展現出瑪麗蓮夢露的這些時刻，戲中的裸露非常重要。「尤其在講述夢露的人生為何如此結束的故事中，扮演着巨大的角色。」

▲ 瑪麗蓮夢露最後一任老公，美國劇作家Arthur Miller的角色，找來奧斯卡最年輕影帝Adrien Brody飾演。（Netflix劇照）

《金髮夢露》以仿傳記形式展現，導演沒有按照流水帳般順敘法來交代，而是以交錯穿插的方式重組夢露童年與成年後的故事，並以黑白和彩色畫面來做區隔。電影從一開始就毫不掩飾本身的定調，以大量的閃光燈、晃動的畫面來營造迷亂、模糊的感覺，甚至後段更滲入不少意識流鏡頭，似是刻意要讓觀眾一起進入夢露混亂、崩塌的精神狀態。

▲ 女主角Ana de Armas的演出獲得一致讚好，指其演出具有性感魅力。（黑白圖片、Netflix劇照）

重現白裙吹起一幕

全片長達167分鐘，幾乎重現了夢露生涯中的所有經典代表作片段，包括拍攝《七年之癢》時，在紐約街頭身穿白色長裙被風吹起裙擺的一幕。當年為宣傳而安排的這幕，吸引了千多位專業攝影師和群眾圍觀，電影不只重現，更將之誇張化。不只這一幕，戲中不少場面都依據傳聞、想像來展示，如遭性侵、被迫墮胎、與差利卓別靈兒子的3人行性關係等。

▲ 電影重現夢露生涯中經典代表作片段，包括《七年之癢》中白色長裙被風吹起的一幕。（黑白圖片、Netflix劇照）

網上評論大多着眼於電影中的裸露、性暴力以及當中充滿性暗示的鏡頭，認為過分消費夢露的身體。然而亦有另一說法指導演正是以此表達控訴，以鏡頭向觀眾展示瑪麗蓮夢露如何被物化，以及被當年的男權社會所壓搾。

不過撇除以上評價，電影的剪接手法亦令不少人感到疑惑，甚至直指難以忍受。導演運用大量細碎的鏡頭，夾雜過去的回憶、現在的情感，還有不少意識流片段，加上時而黑白、時而彩色，對白間還不時夾雜舊磁帶噪訊的做法，都不是令人舒暢的觀看體驗。若這正是導演希望達到的效果，意圖令觀眾同感夢露當下的痛苦和混亂，這倒是相當成功。

▲ 戲中夢露不斷重複自己並非「夢露」，而是「Blonde」，即自己的本名，反映她厭倦扮演夢露。（Netflix劇照）