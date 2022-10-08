【好去處】喜來登酒店再度與ALBION推下午茶　送$1,030美容護膚禮品

香港喜來登酒店再度與日本高級美容護膚品牌ALBION合作推出「瑰蜜果香下午茶」，以品牌的賦活彈力系列產品為靈感，以玫瑰、蜜糖及水果做主題，由香港喜來登酒店麵包及糕點總廚Chef Sam及蠔酒吧主廚Chef Oscar設計一系列精緻美點。

下午茶的甜點賣相精緻，包括玫瑰拿破崙酥，將鬆脆的拿破崙酥餅切成小巧圓形，餅面添上呍呢嗱忌廉及自家製的士多啤梨果醬，味道清新，充滿果香。蜂蜜朱古力慕絲，香甜軟糯的蜂蜜啫喱鋪在細滑濃郁的白朱古力焦糖慕絲上，配搭底層輕怡鬆軟的橄欖油蛋糕，層次感豐富；頂層以香脆的蜂巢造型朱古力作點綴，亮麗吸睛。香橙朱古力泡芙，烤烘香脆的迷你泡芙內藏着甘香的日本蜜柑果蓉，頂層以濃滑的朱古力及矜貴的金箔作點綴，別致優雅。紅酒香梨蛋糕，先以紅酒浸泡香甜多汁的香梨，再加入肉桂、八角及紅酒等材料煮至軟腍並切粒，配上果仁碎白朱古力外殼及伯爵茶淡香海綿蛋糕，清雅美味。

鹹點亦十分精采，如煙三文魚牛油果法包，煙三文魚先以牛油果醃味，配以清甜的青瓜、充滿口感的三文魚子及牛油果果蓉，鹹香中帶清甜，交織多重滋味。酥炸芝士波，把清新的Mozzarella水牛芝士刨絲，加入牛奶及麵粉混合後再雪藏，凝固後上炸粉炸至金黃香脆，吃起來更有拉絲的效果。為減卻油膩感，主廚特意配上車厘茄作配菜，美味怡人。

其他精緻鹹甜點還包括吉列廣島炸蠔、玉子燒三文治、芒果蝦肉沙律、玫瑰馬卡龍及自製鬆餅（鬆餅可免費添加兩次）。下午茶飲品更可免費升級至巴黎之花（Perrier-Jouet）香檳、自選咖啡、茶茗或果汁一杯。

現惠顧雙人下午茶即可獲贈ALBION「賦活彈力健康水禮品套裝」總值$1,030，禮品包括賦活彈力炭感潔面泡沫（20g）兩枝、賦活彈力緊致滲透乳S（30g）兩枝、健康化粧水N（27ml）兩枝、特級綿柔化粧棉（10片裝）兩包及日式尊貴手部護理服務換領券兩張（須預約）。

瑰蜜果香下午茶 地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店18樓

電話：2369 1111

日期：10月7日至11月30日（周三至日）下午2時至晚上6時

價錢：$338 /位、$676 / 2位（另加一）

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作者、責任編輯：招美寶

【原文：喜來登酒店再度與ALBION推下午茶 送$1,030美容護膚禮品（收費文章）】

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