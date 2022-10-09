  • 29°C
香港時間 : 20221009日 (週日) 11:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好去處】精選3款大閘蟹宴　6人份大閘蟹中菜到會套餐只需$2,280

個人增值 10:00 2022/10/09

分享：

分享：

秋意漸濃，是品嘗肥美大閘蟹的時節。最近，有不少餐廳推出各款大閘蟹宴，除了有必備的原隻大閘蟹外，還有多款特色蟹饌。最近適逢派發消費券，大家不妨花點錢品嘗肥美大閘蟹，跟好友開懷大吃一頓吧！

家上海－每位$888嘗6道菜蟹宴 

家上海的大閘蟹宴一直有口碑，今年再接再厲推出金秋淮揚大閘蟹宴，選用江蘇清水大閘蟹，生長於優良水質，故此體形壯碩、蟹黃飽滿濃稠、肉質細緻鮮嫩。餐廳大廚根據4大準則「青背、白肚、金爪、黃毛」挑選優質蟹，運用不同烹調法設計出多款大閘蟹菜餚。

蟹宴共有6道菜，以江南四式拼盤作前菜，包括陳醋紅蜇頭、花雕醉蝦、目魚大烤及淮鹽溏心熏蛋，其後上場是紅燒蟹皇三絲翅，濃稠湯羹內有魚翅、蟹粉、雞肉絲及冬菇等，用料十足，口感豐富。接着是主角上場--4.5両至5両重的清蒸大閘蟹，最能嘗到大閘蟹的甘香滋味。

大閘蟹宴每位$888（兩位起），1957 & Co. Loyalty Program會員（免費入會）可享「二人同行一人免費」優惠。另外可以優惠價$188追加清蒸大閘蟹（4.5両至5両）一隻，以及可以加$50享用咸亨太雕十六一壺（100ml）。

家上海

地址：大角咀海泓道一號奧海城3期地下G19 - 21號舖

電話：2869 2228

    點擊圖片放大

香港美利酒店－蟹宴爵士樂之夜

香港美利酒店於今個月推出上海大閘蟹宴及爵士樂之夜，食客可一次過滿足味覺及聽覺。酒店新上場的中菜及宴會部副行政總廚陳忠秋師傅，選用江蘇大閘蟹炮製出多款時令菜式，並只於4個晚上限量供應。食客可於酒店的宴會廳Niccolo Room內享用精緻的8道菜上海大閘蟹盛宴，同時欣賞上海風格的現場爵士樂表演。

菜式包括清蒸原隻江蘇大閘蟹（每位兩隻），食客能以最原汁原味方式細嘗鮮甜的清蒸蟹肉及蟹膏。酥炸蟹粉釀蟹蓋，是將鮮拆蟹粉及蟹肉釀回蟹蓋中，再沾漿封好炸至酥脆，每一口都滿載蟹的鮮味。鮮蟹粉竹笙扒菜苗是把清甜的竹笙與時令蔬菜融合在一起，加上燴蟹粉更能增添層次感。其他菜式還有西施海王燴燕窩、花雕醉乳鴿、飄香荷葉飯及桂花薑茶湯圓等。

香港美利酒店

地址：中環紅棉路22號香港美利酒店25樓Niccolo Room

查詢：3141 8888

供應日期：10月14、16、21及30日晚上7時至晚上10時

備註：價錢：$888/位，加配酒$388（包括4款花雕酒配搭；無限量暢飲指定餐酒、啤酒及汽水）。

    點擊圖片放大

豐食FEAST－大閘蟹中菜到會套餐

主打高檔美食到會的豐食FEAST，今年首度推出大閘蟹中菜到會套餐，除了有6隻江蘇清水大閘蟹外，更有多款特色蟹饌，大家即使安坐家中也可享受美食。

為追求品質，豐食FEAST選用本地大閘蟹知名老牌進口商「三陽泰」的出品，嚴選約4.5両重的江蘇清水大閘蟹，蟹膏肥美豐腴且蟹肉飽滿，以傳統清蒸方法保留原汁原味。同時配備蟹醋、蟹剪及食蟹工具。另外亦可額外加購太雕酒，其醇濃香甜的天然酒香，用來配搭大閘蟹菜式更添風味。

大閘蟹中菜套餐原價$2,280/6位用，於10月31日前預訂可享9折優惠，折後只需$2,052/6位用。需於兩日前預訂，消費滿淨價$1,000即可享免費送貨。

豐食FEAST

網站：按此

    點擊圖片放大

作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：金秋必嘗 精選3款大閘蟹宴（收費文章）】

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

當文歷餅店推出兒時零食主題甜點 以零食為造型的蛋糕
2022/10/08
當文歷餅店推出兒時零食主題甜點 以零食為造型的蛋糕
0+3外遊 5大必去日本新景點
2022/10/08
0+3外遊 5大必去日本新景點
【好去處】喜來登酒店再度與ALBION推下午茶　送$1,030美容護膚禮品
2022/10/08
【好去處】喜來登酒店再度與ALBION推下午茶　送$1,030美容護膚禮品
【萬聖節2022】樂高探索中心萬聖節限定 小魔怪狂歡派對創意工作坊
2022/10/08
【萬聖節2022】樂高探索中心萬聖節限定 小魔怪狂歡派對創意工作坊
【九巴優惠】九巴趁消費券　推新一輪月票「買三送一」優惠
2022/10/07
【九巴優惠】九巴趁消費券　推新一輪月票「買三送一」優惠
美食 著數優惠 大閘蟹 電子消費券 好去處

上一篇文章

【品味投資】勞力士QC再厲害　全新錶都會有瑕疵！ 鐘錶行點樣把關確保品質？

下一篇文章

【跨行轉帳】美元定存最高4.3厘 想轉美金去另一間銀行做定期？比較跨行轉帳費用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【跨行轉帳】美元定存最高4.3厘 想轉美金去另一間銀行做定期？比較跨行轉帳費用
【跨行轉帳】美元定存最高4.3厘 想轉美金去另一間銀行做定期？比較跨行轉帳費用
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
理財加油站 - 「鱷王」Ray Dalio︰提防説話太快的人 不要擔心顯得愚蠢 而「假裝你能了解」
「鱷王」Ray Dalio︰提防説話太快的人 不要擔心顯得愚蠢 而「假裝你能了解」
【交稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月5日）
【交稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月5日）
【理財要貼地】專家指投資名錶有「錢」景！勞力士金錶定鋼錶升值潛力更大？
【理財要貼地】專家指投資名錶有「錢」景！勞力士金錶定鋼錶升值潛力更大？
【好去處】全球限定Hermès運動主題展登陸本港　用Hermès配件做多項免費健身活動
【好去處】全球限定Hermès運動主題展登陸本港　用Hermès配件做多項免費健身活動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款