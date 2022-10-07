【Netflix劇集】《食人魔達默》改編恐怖殺人事件 「快銀」演變態狂魔劇情受爭議

▲ 《食人魔達默》近期成劇迷熱話。

近期最受談論的Netflix劇集，相信是由改編自真人真事的《食人魔達默》（DAHMER）。此劇描寫著名連環殺人犯Jeffrey Dahmer的殘酷殺人經過，「食人魔達默」最為人知是在15年間共殺害了17名男子，更加煎皮拆骨，製成人肉三文治，此劇播出街後雖受到爭議，但上架三日全球已錄得1.96億觀看小時，媲美《魷魚遊戲》。

《食人魔達默》由拍過《美國犯罪故事》（American Crime Story）的賴恩梅菲（Ryan Murphy）監製，曾在《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men：Days of Future Past）演「快銀」（Quick Silver）的美國演員Evan Peters，飾演劇中殺人狂達默（Jeffrey Dahmer）。

▲ 「快銀」Evan Peters飾演這位變態殺人狂達默。（劇照）

劇集以受害人的角度，還原自1976至1991年期間，達默如何殺死多名男性，當中表達手法亦令不少觀眾震驚。

受害者年僅14歲

在達默的殺戮中，其中最嚇人相信是殺害14歲男孩Konerak Sinthasomphone，有指達默先把對方誘拐至家中，並意欲傷害，男孩曾經逃脫，並被警方發現，達默卻聲稱男孩是跟他吵架並喝醉的情人，警方竟然相信供詞，更把男孩送回達默家。最後該男生腦袋被達默鑽洞而死，非常恐怖。

▲ 劇中講到達默殺人後，曾把人肉製成三文治，分給鄰居吃。（劇照）

劇集提到講達默在1991年時持續向31歲的聾人東尼示愛，並認真愛上對方。可是二人相聚後，東尼因要上班離開，達默以為被拋棄，繼而殺害對方，以此把他留下。

另外，達默的鄰君經常從家裡的通風口聽到尖叫聲與鑽鋸聲，甚至聞到腐爛的屍臭味，懷疑對方在公寓內進行殘殺行為，因此向有關部門通報，繼而令達默受到警方的注視。

▲ 劇中講到達默殺人後，曾把人肉製成三文治，分給鄰居吃。（劇照）

達默於1991年落網，坐牢期間被其他囚犯殺死，終年34歲。