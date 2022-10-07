  • 29°C
香港時間 : 20221007日 (週五) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Netflix劇集】《食人魔達默》改編恐怖殺人事件 「快銀」演變態狂魔劇情受爭議

博客 17:22 2022/10/07

分享：

分享：

《食人魔達默》近期成劇迷熱話。

近期最受談論的Netflix劇集，相信是由改編自真人真事的《食人魔達默》（DAHMER）。此劇描寫著名連環殺人犯Jeffrey Dahmer的殘酷殺人經過，「食人魔達默」最為人知是在15年間共殺害了17名男子，更加煎皮拆骨，製成人肉三文治，此劇播出街後雖受到爭議，但上架三日全球已錄得1.96億觀看小時，媲美《魷魚遊戲》。

《食人魔達默》由拍過《美國犯罪故事》（American Crime Story）的賴恩梅菲（Ryan Murphy）監製，曾在《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men：Days of Future Past）演「快銀」（Quick Silver）的美國演員Evan Peters，飾演劇中殺人狂達默（Jeffrey Dahmer）。

「快銀」Evan Peters飾演這位變態殺人狂達默。（劇照）

劇集以受害人的角度，還原自1976至1991年期間，達默如何殺死多名男性，當中表達手法亦令不少觀眾震驚。

受害者年僅14歲

在達默的殺戮中，其中最嚇人相信是殺害14歲男孩Konerak Sinthasomphone，有指達默先把對方誘拐至家中，並意欲傷害，男孩曾經逃脫，並被警方發現，達默卻聲稱男孩是跟他吵架並喝醉的情人，警方竟然相信供詞，更把男孩送回達默家。最後該男生腦袋被達默鑽洞而死，非常恐怖。

劇中講到達默殺人後，曾把人肉製成三文治，分給鄰居吃。（劇照）

劇集提到講達默在1991年時持續向31歲的聾人東尼示愛，並認真愛上對方。可是二人相聚後，東尼因要上班離開，達默以為被拋棄，繼而殺害對方，以此把他留下。

另外，達默的鄰君經常從家裡的通風口聽到尖叫聲與鑽鋸聲，甚至聞到腐爛的屍臭味，懷疑對方在公寓內進行殘殺行為，因此向有關部門通報，繼而令達默受到警方的注視。

劇中講到達默殺人後，曾把人肉製成三文治，分給鄰居吃。（劇照）

達默於1991年落網，坐牢期間被其他囚犯殺死，終年34歲。

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

【Netflix韓劇】《毒梟聖徒》改編自跨國毒販真實案件　河正宇做臥底捉雙面毒王
2022/09/21
【Netflix韓劇】《毒梟聖徒》改編自跨國毒販真實案件　河正宇做臥底捉雙面毒王
【Netflix韓劇】《非常律師禹英禑》收視翻幾倍　朴恩斌演自閉症律師人氣高企
2022/07/22
【Netflix韓劇】《非常律師禹英禑》收視翻幾倍　朴恩斌演自閉症律師人氣高企
【Netflix韓劇】《小女子》宋仲基仗義客串谷收視　3姐妹捲入權貴陰謀智鬥財閥
2022/09/09
【Netflix韓劇】《小女子》宋仲基仗義客串谷收視　3姐妹捲入權貴陰謀智鬥財閥

你可能感興趣

【Netflix韓劇】《毒梟聖徒》改編自跨國毒販真實案件　河正宇做臥底捉雙面毒王
21:00 2022/09/21
【Netflix韓劇】《毒梟聖徒》改編自跨國毒販真實案件　河正宇做臥底捉雙面毒王
【Netflix韓劇】《非常律師禹英禑》收視翻幾倍　朴恩斌演自閉症律師人氣高企
12:51 2022/07/22
【Netflix韓劇】《非常律師禹英禑》收視翻幾倍　朴恩斌演自閉症律師人氣高企
【Netflix韓劇】《小女子》宋仲基仗義客串谷收視　3姐妹捲入權貴陰謀智鬥財閥
18:42 2022/09/09
【Netflix韓劇】《小女子》宋仲基仗義客串谷收視　3姐妹捲入權貴陰謀智鬥財閥

最新專欄文章 更多

Berluti高檔Playoff球鞋　獨門染色鞋身由80塊組件縫合
今日
Berluti高檔Playoff球鞋　獨門染色鞋身由80塊組件縫合
Glenrothes威士忌推出限量Quantum 40年 中環畢打行設置Pop-up店
2022/10/06
Glenrothes威士忌推出限量Quantum 40年 中環畢打行設置Pop-up店
地表最強SUV百公里加速3.3秒　400萬Aston Martin DBX707
2022/10/03
地表最強SUV百公里加速3.3秒　400萬Aston Martin DBX707
MIKIMOTO開拓男士市場　MC張天賦黑南洋珍珠型格登場　　
2022/09/28
MIKIMOTO開拓男士市場　MC張天賦黑南洋珍珠型格登場　　
美日品牌首次合作　Tommy Jeans X MYne街頭同盟
2022/09/28
美日品牌首次合作　Tommy Jeans X MYne街頭同盟
Netflix 電視劇 演員 魷魚遊戲 罪案

下一篇文章

Berluti高檔Playoff球鞋　獨門染色鞋身由80塊組件縫合
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Glenrothes威士忌推出限量Quantum 40年 中環畢打行設置Pop-up店
Glenrothes威士忌推出限量Quantum 40年 中環畢打行設置Pop-up店
博客 - 【理財個案】想買香港電訊 但對電盈管理層誠信存疑 風險大嗎？
【理財個案】想買香港電訊 但對電盈管理層誠信存疑 風險大嗎？
博客 - 【科技人才】阿里雲與各大學合作培育香港IT人才　積極推動亞洲數碼轉型
【科技人才】阿里雲與各大學合作培育香港IT人才　積極推動亞洲數碼轉型
博客 - 買兩份醫保竟然平過買一份？ 自願醫保保費慳達36%
買兩份醫保竟然平過買一份？ 自願醫保保費慳達36%
【手機情報】小米2億像素相機能領導潮流？手機品牌像素鬥大戰燃起
【手機情報】小米2億像素相機能領導潮流？手機品牌像素鬥大戰燃起
博客 - 【手機銀行】「Mobile First」成時下熱潮　邊6間銀行官網用手機瀏覽最嚇人？
【手機銀行】「Mobile First」成時下熱潮　邊6間銀行官網用手機瀏覽最嚇人？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款