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【好去處】九龍海逸君綽酒店全新地中海餐廳　賞180度海景歎西班牙Tapas

精明消費 15:00 2022/10/09

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九龍海逸君綽酒店最近有新餐廳The Bayside進駐，離紅磡長廊僅幾步之遙，用餐區更擁有維港180度全海景，為食客帶來視覺與味覺同樣滿足的地中海美食。

The Bayside由著名設計師Hernan Zanghellini及團隊操刀，甫踏進餐廳可見地面鋪滿如藍寶石般的雅致復古馬賽克手繪瓷磚，一室以藍、橙色為主調，與夕陽餘暉互相呼應，溫馨寫意。加上精緻的水磨石餐桌座椅，讓人仿如置身夢幻的地中海國度之中。中央位置設有開放式廚房及特別訂製的乾式熟成牛肉架，食客或可在開放式酒吧裏品嘗雞尾酒、啤酒及自家調製的招牌氈酒，享受輕鬆微醺時刻。

餐廳由西班牙主廚Javier Perez及行政總廚Gary Batra掌舵，酒吧團隊則由調酒師兼品酒師Vincent Chue帶領，配搭成別出心裁的地中海菜味道。菜單選擇琳琅滿目，涵蓋西班牙華倫西亞到意大利威尼斯的菜式，如新鮮生蠔、西班牙Tapas、手工意粉、自家製乾式熟成牛肉，以及來自全球各地的頂級海鮮等。

首推有前菜青檸醃帶子（$168），檸汁醃海鮮魚生是秘魯的國民美食，這次選用新鮮甜美的刺身級帶子配搭柑橘油醋醬及甜椒，入口帶微酸，非常醒胃，旁邊再綴有脆卜卜的薄脆，口感一軟一脆，非常特別。

另一款前菜牛油果他他（$128）是以牛油果、紅菜頭及芒果莎莎醬製成，最後以檸檬汁及酸瓜提鮮，酸甜不膩，搭配的酸種麵包也非常美味，是素食者之選。而西班牙Tapas小食則推介油蒜大蝦佐麵包片（$168），以香濃大蒜及橄欖油浸大蝦，再佐以烘烤至香脆的麵包，鹹香惹味，佐酒一流。

The Bayside

地址：紅磡黃埔花園德豐街18號地下G1號舖

電話：2123 2177

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作者、責任編輯：黃依情

【原文：紅磡5星級酒店全新地中海餐廳 賞180度海景歎西班牙Tapas（收費文章）】

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