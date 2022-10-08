【萬聖節2022】樂高探索中心萬聖節限定 小魔怪狂歡派對創意工作坊

踏入10月萬聖節，香港樂高探索中心由即日起至10月31日舉行節日限定活動「萬聖節小魔怪狂歡派對」，更推出全新4D動感體驗《小魔怪追逐戰》，讓一家大小與多位樂高小魔怪共同體驗驚喜連連的慶典。

《小魔怪追逐戰》是首次放映的4D動感體驗，故事描述4位樂高搖滾音樂狂熱粉絲Monster Rockers贏得「小魔怪狂歡派對」門票並有幸與偶像會面，他們參與派對途中難關重重，驚險刺激。Monster Rockers成員更會偷偷溜進迷你天地，觀眾只要把4位不速之「嚇」的匿藏之處拍下來，就能獲得精美小禮品（數量有限，送完即止）。

小朋友亦可於樂高拼砌工作坊，了解各款樂高小魔怪的拼砌技巧。除了可以完成拼砌神秘詭魅的吸血殭屍外，還能挑戰更多創意詭怪樂高作品。淘氣搗蛋的樂高骷髏人會不時亮相，與小朋友投入熱鬧派對氣氛。

大家亦可於禮品店內選購樂高各款趣怪造型的盒裝產品，即日起於官方網站購買限時創意設計套票（數量有限，售完即止），可享更多優惠，套票包括入場門票兩張、VIP數碼照通行證乙張以及指定樂高豆豆設計縫片兩款，可延續派對歡樂時光，在家創造別樹一格的樂高設計，變身成為新一代設計師。

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作者、責任編輯：李越樺

【原文：樂高探索中心萬聖節限定 小魔怪狂歡派對創意工作坊（收費文章）】

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