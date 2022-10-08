  • 27°C
香港時間 : 20221008日 (週六) 10:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【萬聖節2022】樂高探索中心萬聖節限定 小魔怪狂歡派對創意工作坊

精明消費 10:00 2022/10/08

分享：

分享：

踏入10月萬聖節，香港樂高探索中心由即日起至10月31日舉行節日限定活動「萬聖節小魔怪狂歡派對」，更推出全新4D動感體驗《小魔怪追逐戰》，讓一家大小與多位樂高小魔怪共同體驗驚喜連連的慶典。

《小魔怪追逐戰》是首次放映的4D動感體驗，故事描述4位樂高搖滾音樂狂熱粉絲Monster Rockers贏得「小魔怪狂歡派對」門票並有幸與偶像會面，他們參與派對途中難關重重，驚險刺激。Monster Rockers成員更會偷偷溜進迷你天地，觀眾只要把4位不速之「嚇」的匿藏之處拍下來，就能獲得精美小禮品（數量有限，送完即止）。

小朋友亦可於樂高拼砌工作坊，了解各款樂高小魔怪的拼砌技巧。除了可以完成拼砌神秘詭魅的吸血殭屍外，還能挑戰更多創意詭怪樂高作品。淘氣搗蛋的樂高骷髏人會不時亮相，與小朋友投入熱鬧派對氣氛。

大家亦可於禮品店內選購樂高各款趣怪造型的盒裝產品，即日起於官方網站購買限時創意設計套票（數量有限，售完即止），可享更多優惠，套票包括入場門票兩張、VIP數碼照通行證乙張以及指定樂高豆豆設計縫片兩款，可延續派對歡樂時光，在家創造別樹一格的樂高設計，變身成為新一代設計師。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

作者、責任編輯：李越樺

【原文：樂高探索中心萬聖節限定 小魔怪狂歡派對創意工作坊（收費文章）】

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【九巴優惠】九巴趁消費券　推新一輪月票「買三送一」優惠
2022/10/07
【九巴優惠】九巴趁消費券　推新一輪月票「買三送一」優惠
Klook「十月消費大激賞」低至47折 海外水上樂園/機場快綫 買一送一
2022/10/07
Klook「十月消費大激賞」低至47折 海外水上樂園/機場快綫 買一送一
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至10月7日）
2022/10/07
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至10月7日）
【萬聖節2022】7大萬聖節好去處推介　海洋公園水上樂園哈囉喂派對Klook價$120起
2022/10/05
【萬聖節2022】7大萬聖節好去處推介　海洋公園水上樂園哈囉喂派對Klook價$120起
【好去處】半島酒店Felix聯同巡迴劇團　沉浸式歌舞劇餐飲體驗
2022/10/04
【好去處】半島酒店Felix聯同巡迴劇團　沉浸式歌舞劇餐飲體驗
演員 商場 好去處 門票 香港 工作坊

下一篇文章

【九巴優惠】九巴趁消費券　推新一輪月票「買三送一」優惠

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好去處】中菜館「壹玖捌叁」全面重整 致力傳承中菜精髓
【好去處】中菜館「壹玖捌叁」全面重整 致力傳承中菜精髓
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
Klook「十月消費大激賞」低至47折 海外水上樂園/機場快綫 買一送一
Klook「十月消費大激賞」低至47折 海外水上樂園/機場快綫 買一送一
今日優惠精選 - Mon cher 銅鑼灣sogo大阪堂島卷5折 Shoe Box九龍灣店租滿低至$99
Mon cher 銅鑼灣sogo大阪堂島卷5折 Shoe Box九龍灣店租滿低至$99
【九巴優惠】九巴趁消費券　推新一輪月票「買三送一」優惠
【九巴優惠】九巴趁消費券　推新一輪月票「買三送一」優惠
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至10月7日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至10月7日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款