Klook「十月消費大激賞」低至47折 海外水上樂園/機場快綫 買一送一

即日起至10月31日，Klook推「十月消費大激賞」，每晚9點準時放送激抵優惠，包括Staycation、酒店住宿、Glamping、餐飲美食、景點玩樂及工作坊等。Klook亦繼續夥拍五大支付平台：AlipayHK、八達通、PayMe、Tap & Go及Wechat Pay HK ，推出精彩折扣優惠碼，連同DBS信用卡持卡人專享優惠碼。

另外Klook亦為大家帶來一系列的海外活動優惠，包括泰國布吉島 ANDAMANDA Phuket 水上樂園一日門票買一送一、新加坡S.E.A.海洋館一日門票買二送一優惠及新加坡水上探險樂園1日門票買二送一，還有新加坡環球影城萬聖節門票9折優惠。

「十月消費大激賞」活動詳情：按此

海外活動推介

1.泰國曼谷

優惠：買一送一優惠

活動：丹嫩莎朵水上市場和美功鐵道市場一日遊（10：00am出發）

價錢：280港元（人均：140港元）

開賣日期：即日起至10月14日

適用日期：即日起至12月31日（只適用於指定

日子）

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2.泰國布吉

優惠：買一送一優惠

活動：布吉島ANDAMANDA Phuket 水上樂園一日門票

價錢：178港元（人均：89港元）

開賣日期：即日起至10月14日

適用日期：即日起至10月31日（只適用於指定

日子）

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3.新加坡

S.E.A.海洋館

優惠：買二送一優惠，輸入指定優惠碼即可享折扣優

惠：C8119HK

價錢：424港元（人均：142港元）

開賣日期：即日起至10月14日

適用日期：即日起至12月31日

水上探險樂園

優惠：買二送一優惠，輸入指定優惠碼即可享折扣優

惠：C8120HK

價錢：394港元（人均：132港元）

開賣日期：即日起至10月14日

適用日期：即日起至12月31日

環球影城--萬聖節

優惠：低至9折，輸入指定優惠碼即可享折扣優

惠：C85877HK

價錢：389港元（原價：432港元）

開賣日期：即日起至10月14日

適用日期：即日起至10月31日

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4.韓國首爾

首爾AREX仁川機場快線單程票

優惠：買一送一優惠，輸入指定優惠碼即可享折扣優

惠：C81163HK

價錢：20港元（原價：49港元）

開賣日期：即日起至10月14日

適用日期：即日起至12月31日

首爾市區觀光巴士隨上隨下宮殿之旅

優惠：買一送一優惠，輸入指定優惠碼即可享折扣優

惠：C859004HK

價錢：33港元（原價：66港元）

開賣日期：即日起至10月14日

適用日期：即日起至11月1日

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5.美國加州

優惠：低至85折，輸入指定優惠碼即可享折扣優

惠：C84100HK

價錢：683港元（原價：804港元）

開賣日期：即日起至10月14日

適用日期：即日起至12月31日

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責任編輯：梁政琪

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