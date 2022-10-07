Klook「十月消費大激賞」低至47折 海外水上樂園/機場快綫 買一送一

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【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至10月7日）
即日起至10月31日，Klook推「十月消費大激賞」，每晚9點準時放送激抵優惠，包括Staycation、酒店住宿、Glamping、餐飲美食、景點玩樂及工作坊等。Klook亦繼續夥拍五大支付平台：AlipayHK、八達通、PayMe、Tap & Go及Wechat Pay HK ，推出精彩折扣優惠碼，連同DBS信用卡持卡人專享優惠碼。
另外Klook亦為大家帶來一系列的海外活動優惠，包括泰國布吉島 ANDAMANDA Phuket 水上樂園一日門票買一送一、新加坡S.E.A.海洋館一日門票買二送一優惠及新加坡水上探險樂園1日門票買二送一，還有新加坡環球影城萬聖節門票9折優惠。
「十月消費大激賞」活動詳情：按此
海外活動推介
1.泰國曼谷
優惠：買一送一優惠
活動：丹嫩莎朵水上市場和美功鐵道市場一日遊（10：00am出發）
價錢：280港元（人均：140港元）
開賣日期：即日起至10月14日
適用日期：即日起至12月31日（只適用於指定
日子）
2.泰國布吉
優惠：買一送一優惠
活動：布吉島ANDAMANDA Phuket 水上樂園一日門票
價錢：178港元（人均：89港元）
開賣日期：即日起至10月14日
適用日期：即日起至10月31日（只適用於指定
日子）
3.新加坡
S.E.A.海洋館
優惠：買二送一優惠，輸入指定優惠碼即可享折扣優
惠：C8119HK
價錢：424港元（人均：142港元）
開賣日期：即日起至10月14日
適用日期：即日起至12月31日
水上探險樂園
優惠：買二送一優惠，輸入指定優惠碼即可享折扣優
惠：C8120HK
價錢：394港元（人均：132港元）
開賣日期：即日起至10月14日
適用日期：即日起至12月31日
環球影城--萬聖節
優惠：低至9折，輸入指定優惠碼即可享折扣優
惠：C85877HK
價錢：389港元（原價：432港元）
開賣日期：即日起至10月14日
適用日期：即日起至10月31日
4.韓國首爾
首爾AREX仁川機場快線單程票
優惠：買一送一優惠，輸入指定優惠碼即可享折扣優
惠：C81163HK
價錢：20港元（原價：49港元）
開賣日期：即日起至10月14日
適用日期：即日起至12月31日
首爾市區觀光巴士隨上隨下宮殿之旅
優惠：買一送一優惠，輸入指定優惠碼即可享折扣優
惠：C859004HK
價錢：33港元（原價：66港元）
開賣日期：即日起至10月14日
適用日期：即日起至11月1日
5.美國加州
優惠：低至85折，輸入指定優惠碼即可享折扣優
惠：C84100HK
價錢：683港元（原價：804港元）
開賣日期：即日起至10月14日
適用日期：即日起至12月31日
責任編輯：梁政琪
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欄名 : 消費錦囊