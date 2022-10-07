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虛銀搶奪存息王 3.8厘港元息破頂 高過傳統銀行 賺息7,600元

收息攻略 16:16 2022/10/07

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踏入10月，存息大戰竟出現兩大趨勢，傳統銀行搶奪美元、英鎊或其他外幣【詳見︰英鎊定存4.5厘】，虛擬銀行則加緊上調港元定存年利率，以致頻頻出現比傳統銀行更高的年息。

虛銀高息定存

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PAOB上調至3.8厘 幫客戶追加

最新平安壹賬通銀行（PAOB）上調12個月港元定存年息至3.8厘，與livi bank看齊，同為該存期的全城最高。PAOB同時把7個月定存年息也上調至3.8厘，甚至有幫客戶追加的做法，已於2022年10月3日至2022年10月6日期間敍造7個月港幣定期存款的客戶亦會享有3.8%年利率。

需留意，PAOB和livi bank的定存門檻各有不同，PAOB入場費只100元，但livi bank若要賺盡3.8厘，存款額為20萬元至不多於500萬元。以20萬元計算，期內賺息7,600元。

天星加存息至3.5厘

天星銀行同時也在今日上調存息，把12個月年利率加至3.5厘，9個月及6個月也均有3.4厘。該行的起存門檻也不高，為1000元。

虛擬銀行過往少有參與存息戰，因作為新經營者，它們往往以新開戶優惠或消費回贈為主要吸客手段。但近日它們也紛紛搶奪資金，以12個月存期而言，目前比傳統銀行更高。

傳統銀行方面，目前最高為富邦、東亞及信銀國際的3.7厘。雖然港元定存未到美元的4厘水平，但目前的息率已逐步提高，達到3.5厘水平的選擇也很多。

3.5厘以上港元長息

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如上圖所見，除富邦、東亞與信銀，工銀亞洲、星展、建行亞洲及南洋商業銀行也提供3.5厘或以上的港元定存。不過，傳統銀行的起存門檻較高，亦大多要是新資金或指定理財戶口。

 

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