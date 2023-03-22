  • 25°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 13:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跨行轉帳】美元定存最高5厘 想轉美金去另一間銀行做定期？比較跨行轉帳費用

收息攻略 13:29 2023/03/22

分享：

分享：

美元定存的息率往往較高，對「食息一族」的吸引力遠勝港元定存。目前美元定存高見5厘，有4厘高息的港元定存卻先後下架。不過讀者需要留意，有些美元定存計劃要求須經銀行兌換美元，並同時開立相關定存，才可享優惠的美元定存年利率。有部分則要求客戶存入全新資金的美元作定款，才可享特惠年利率。

經銀行兌換美元的話，要留意的是各間銀行的兌換美元利率，以及所賺利息的差額。在聯繫匯率之下，港元兌美元未不會有太大波動，但若是經其他外匯轉為美元，就要留意會否有「賺息蝕價」的問題。

至於存入新資金美元開立定期戶口的話，萬一是從其他銀行存入，由於現時「轉數快」系統尚未涵蓋美元，因此要經結算所自動轉帳系統（CHATS），可在網上銀行進行，但有機會要收取手續費。以下將比較各銀行的跨行轉賬收費。

■比較各銀行跨行轉帳費用■

    點擊圖片放大
    +6
    +5

目前來說，普遍銀行透過網上理財的方式轉賬至其他銀行，都可以有豁免手續費的優惠。例如滙豐銀行、恒生銀行、中銀香港等等。若果到分行辦理，就需要收取100元至250元不等的手續費。有些銀行會向較高端的客戶提供較優惠的手續費，例如花旗銀行會豁免私人客戶業務戶口的手續費；滙豐尚玉客戶的手續費，只是一般戶口的一半，所以實際收費需要視乎戶口的種類而定。

除了匯出時銀行會收手續費，客戶也有機會要向收款銀行付手續費。例如東亞銀行每次匯入也要收取15元手續費；中銀香港則視乎金額，匯款不超過500元就可以豁免。至於富邦銀行、花旗銀行、滙豐銀行、恒生銀行等等，也是豁免收取手續費。

【相關文章：美元定期存款 ─ 短加長減 守住3個5厘選擇（2023年3月更新）

【相關文章：【每周特色存息】賺盡高息定存法寶︰自製新資金 一定要識

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

定期存款2023 盤點3月底到期10厘高息 銀行搶短期資金 3個月存期最高5厘
今日
定期存款2023 盤點3月底到期10厘高息 銀行搶短期資金 3個月存期最高5厘
美元定期存款 ─ 短加長減 守住3個5厘選擇（2023年3月更新）
2023/03/21
美元定期存款 ─ 短加長減 守住3個5厘選擇（2023年3月更新）
【定期存款】12個月最高4.8厘 港美息差竟高達2厘？（附18銀行港美存息表）
2023/03/19
【定期存款】12個月最高4.8厘 港美息差竟高達2厘？（附18銀行港美存息表）
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
2023/03/19
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
【定期存款】6個月存期大比併 美元最高5厘 港元最高4.1厘（3月18日更新）
2023/03/18
【定期存款】6個月存期大比併 美元最高5厘 港元最高4.1厘（3月18日更新）
恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 外幣活期存款 外幣定期存款 收息產品 經濟 外滙 花旗銀行 港元定期存款 轉數快

下一篇文章

定期存款2023 盤點3月底到期10厘高息 銀行搶短期資金 3個月存期最高5厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美元定期存款 ─ 短加長減 守住3個5厘選擇（2023年3月更新）
美元定期存款 ─ 短加長減 守住3個5厘選擇（2023年3月更新）
定期存款2023 盤點3月底到期10厘高息 銀行搶短期資金 3個月存期最高5厘
定期存款2023 盤點3月底到期10厘高息 銀行搶短期資金 3個月存期最高5厘
【高息活期存款】恒生參戰推6.9厘 渣打、大新5厘 比定期更高息、更靈活
【高息活期存款】恒生參戰推6.9厘 渣打、大新5厘 比定期更高息、更靈活
【定期存款】12個月最高4.8厘 港美息差竟高達2厘？（附18銀行港美存息表）
【定期存款】12個月最高4.8厘 港美息差竟高達2厘？（附18銀行港美存息表）
【定期存款】6個月存期大比併 美元最高5厘 港元最高4.1厘（3月18日更新）
【定期存款】6個月存期大比併 美元最高5厘 港元最高4.1厘（3月18日更新）
【每周特色存息】趕5.1厘尾班車 港元高息大戶賺12萬
【每周特色存息】趕5.1厘尾班車 港元高息大戶賺12萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款