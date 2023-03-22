【跨行轉帳】美元定存最高5厘 想轉美金去另一間銀行做定期？比較跨行轉帳費用

美元定存的息率往往較高，對「食息一族」的吸引力遠勝港元定存。目前美元定存高見5厘，有4厘高息的港元定存卻先後下架。不過讀者需要留意，有些美元定存計劃要求須經銀行兌換美元，並同時開立相關定存，才可享優惠的美元定存年利率。有部分則要求客戶存入全新資金的美元作定款，才可享特惠年利率。

經銀行兌換美元的話，要留意的是各間銀行的兌換美元利率，以及所賺利息的差額。在聯繫匯率之下，港元兌美元未不會有太大波動，但若是經其他外匯轉為美元，就要留意會否有「賺息蝕價」的問題。

至於存入新資金美元開立定期戶口的話，萬一是從其他銀行存入，由於現時「轉數快」系統尚未涵蓋美元，因此要經結算所自動轉帳系統（CHATS），可在網上銀行進行，但有機會要收取手續費。以下將比較各銀行的跨行轉賬收費。

■比較各銀行跨行轉帳費用■

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目前來說，普遍銀行透過網上理財的方式轉賬至其他銀行，都可以有豁免手續費的優惠。例如滙豐銀行、恒生銀行、中銀香港等等。若果到分行辦理，就需要收取100元至250元不等的手續費。有些銀行會向較高端的客戶提供較優惠的手續費，例如花旗銀行會豁免私人客戶業務戶口的手續費；滙豐尚玉客戶的手續費，只是一般戶口的一半，所以實際收費需要視乎戶口的種類而定。

除了匯出時銀行會收手續費，客戶也有機會要向收款銀行付手續費。例如東亞銀行每次匯入也要收取15元手續費；中銀香港則視乎金額，匯款不超過500元就可以豁免。至於富邦銀行、花旗銀行、滙豐銀行、恒生銀行等等，也是豁免收取手續費。

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