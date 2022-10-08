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【跨行轉帳】美元定存最高4.3厘 想轉美金去另一間銀行做定期？比較跨行轉帳費用

個人增值 14:00 2022/10/08

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本網不時都會分享美元最新的定存利率，目前美元定存最高4.3厘，有兩間銀行的長息高過4厘，比港元定期存款更吸引。不過讀者需留意，有的美元定存計劃要求須經銀行兌換美元，並同時開立相關定存，才可享優惠的美元定存年利率。有部分則要求客戶存入全新資金的美元作定款，才可享特惠年利率。

【相關文章：美元定存 東亞最高4.1厘 再多一家本地銀行突破4厘

經銀行兌換美元的話，要留意的是各間銀行的兌換美元利率，以及所賺利息的差額。在聯繫匯率之下，港元兌美元未不會有太大波動，但若是經其他外匯轉為美元，就要留意會否有「賺息蝕價」的問題。

至於存入新資金美元開立定期戶口的話，萬一是從其他銀行存入，由於現時「轉數快」系統尚未涵蓋美元，因此要經結算所自動轉帳系統（CHATS），可在網上銀行進行，但有機會要收取收續費。以下將比較各銀行的跨行轉賬收費。

■比較各銀行跨行轉帳費用■

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事實上，現時很多銀行若透過網上或流動理財的方式轉賬至其他銀行，都可獲豁免費用，包括滙豐銀行、中銀香港、恒生銀行、花旗銀行等等都是豁免的。不過，若到分行辦理的話，則一般要收取手續費，價格由100至250元不等。因此，若打算轉帳至其他銀行的話，用網上銀行的方式會較為化算。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 存款收息

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